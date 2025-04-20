Кожа блестит, шелушится или сохнет? Возможно, всё дело в неправильной текстуре уходового средства

2:04 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Уход за кожей — это не только о составе, но и о текстуре. Именно от неё зависит, насколько хорошо средство впитается, насколько долго сохранится ощущение увлажнённости и как кожа будет выглядеть в течение дня. Разбираемся, когда лучше выбрать масло, а когда — крем, и как учесть сезон и свой тип кожи.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина наносит крем

Масло: комфорт и питание в холодное время

Масла — настоящий спасатель для сухой и обезвоженной кожи, особенно в осенне-зимний сезон. Они создают на поверхности дермы защитную плёнку, удерживающую влагу, и смягчают даже самые пересушенные участки.

Кому подойдёт масло:

Обладательницам сухой и чувствительной кожи.

Тем, кто борется с шелушением.

Для вечернего ухода в холодный сезон.

Но стоит помнить: масло — не увлажнитель в прямом смысле. Оно фиксирует влагу, но не даёт её само по себе, поэтому лучше наносить его на слегка влажную кожу или после увлажняющего средства.

Крем: универсальный выбор на каждый день

Кремы бывают разной плотности и могут удовлетворить потребности практически любого типа кожи. Для нормальной и комбинированной кожи это — оптимальный вариант на каждый день.

Когда выбирать крем:

Весной и летом, когда коже не нужен жирный слой.

Для жирной и проблемной кожи, особенно с лёгкой текстурой.

В дневной уход, под макияж.

Обладательницам жирной кожи стоит выбирать гелевые или флюидные кремы, которые быстро впитываются и не оставляют плёнки.

Как выбрать по сезону

Зима: масло или плотный крем. Весна и осень: питательные кремы средней плотности. Лето: лёгкие гели, флюиды, кремы с SPF.

Выбор между маслом и кремом — это не вопрос "что лучше", а "что подходит мне здесь и сейчас". Учитывайте потребности своей кожи, климат и образ жизни — и ваша кожа скажет спасибо.

Уточнения

Крем — лекарственная форма в виде эмульсии, разновидность мази. Часто в виде кремов выпускаются также косметические средства для ухода за кожей лица или других частей тела (руки, ноги).



Масло — собирательное название целого ряда химических веществ или смесей веществ, не растворяющихся в воде.



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