Кожа блестит, шелушится или сохнет? Возможно, всё дело в неправильной текстуре уходового средства

Уход за кожей — это не только о составе, но и о текстуре. Именно от неё зависит, насколько хорошо средство впитается, насколько долго сохранится ощущение увлажнённости и как кожа будет выглядеть в течение дня. Разбираемся, когда лучше выбрать масло, а когда — крем, и как учесть сезон и свой тип кожи.
Масла — настоящий спасатель для сухой и обезвоженной кожи, особенно в осенне-зимний сезон. Они создают на поверхности дермы защитную плёнку, удерживающую влагу, и смягчают даже самые пересушенные участки.
Но стоит помнить: масло — не увлажнитель в прямом смысле. Оно фиксирует влагу, но не даёт её само по себе, поэтому лучше наносить его на слегка влажную кожу или после увлажняющего средства.
Кремы бывают разной плотности и могут удовлетворить потребности практически любого типа кожи. Для нормальной и комбинированной кожи это — оптимальный вариант на каждый день.
Обладательницам жирной кожи стоит выбирать гелевые или флюидные кремы, которые быстро впитываются и не оставляют плёнки.
Выбор между маслом и кремом — это не вопрос "что лучше", а "что подходит мне здесь и сейчас". Учитывайте потребности своей кожи, климат и образ жизни — и ваша кожа скажет спасибо.
Крем — лекарственная форма в виде эмульсии, разновидность мази. Часто в виде кремов выпускаются также косметические средства для ухода за кожей лица или других частей тела (руки, ноги).
Масло — собирательное название целого ряда химических веществ или смесей веществ, не растворяющихся в воде.
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Старая газета и капля эфирного масла — и целый муравейник исчезает с участка. Этот способ работает лучше, чем кажется.