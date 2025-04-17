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Отекло всё тело? Секретный противовоспалительный напиток, который вас спасет

2:22
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Вам надоели хронические воспаления и отеки по всему телу? Кажется, что избавиться от них невозможно? Оказывается, природа уже приготовила для нас решение, и оно совсем не в аптеке. Куркума — специя, известная своими мощными противовоспалительными свойствами, поможет вам не только снизить воспаление, но и улучшить работу желудка.

куркума
Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
куркума

Как куркума борется с воспалениями и отеками

Куркума благодаря куркумину — активному веществу, которое входит в ее состав — обладает уникальными свойствами. Она не только уменьшает воспаление в кишечнике, но и помогает справляться с проблемами, такими как гастрит, колит и хроническое воспаление кишечника. Вот несколько ключевых преимуществ:

  • Противовоспалительные свойства: куркумин снижает воспаление в кишечнике, что облегчает многие заболевания, включая воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта.
  • Улучшение пищеварения: куркума стимулирует выработку желчи, что помогает быстрее и эффективнее переваривать жиры и снижает вероятность неприятных ощущений после еды.
  • Антиоксиданты: эти вещества помогают восстанавливать поврежденные клетки в пищеварительной системе, поддерживая здоровье кишечника.
  • Облегчение симптомов СРК: куркума может помочь уменьшить симптомы раздраженного кишечника, такие как вздутие и метеоризм.
  • Снижение метеоризма: улучшает проходимость кишечника, уменьшая накопление газов — одну из основных причин вздутия живота.

Как приготовить напиток с куркумой для снятия отеков и улучшения пищеварения

Для того чтобы куркума проявила все свои противовоспалительные свойства, важно правильно приготовить напиток. Чтобы активное вещество — куркумин — усваивалось в полной мере, следуйте этим простым шагам:

  • Заварите чай с куркумой: добавьте щепотку куркумы в горячую воду.
  • Добавьте черный перец: он помогает активировать куркумин, улучшая его усвоение.
  • Используйте жиры: добавление небольшого количества кокосового масла или масла оливы помогает лучше растворять куркумин.

Регулярное употребление такого чая может заметно улучшить ваше самочувствие, уменьшить отеки и помочь с пищеварением.

Уточнения

Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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