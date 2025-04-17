Отекло всё тело? Секретный противовоспалительный напиток, который вас спасет

2:22 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Вам надоели хронические воспаления и отеки по всему телу? Кажется, что избавиться от них невозможно? Оказывается, природа уже приготовила для нас решение, и оно совсем не в аптеке. Куркума — специя, известная своими мощными противовоспалительными свойствами, поможет вам не только снизить воспаление, но и улучшить работу желудка.

Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ куркума

Как куркума борется с воспалениями и отеками

Куркума благодаря куркумину — активному веществу, которое входит в ее состав — обладает уникальными свойствами. Она не только уменьшает воспаление в кишечнике, но и помогает справляться с проблемами, такими как гастрит, колит и хроническое воспаление кишечника. Вот несколько ключевых преимуществ:

Противовоспалительные свойства: куркумин снижает воспаление в кишечнике, что облегчает многие заболевания, включая воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта.

Улучшение пищеварения: куркума стимулирует выработку желчи, что помогает быстрее и эффективнее переваривать жиры и снижает вероятность неприятных ощущений после еды.

Антиоксиданты: эти вещества помогают восстанавливать поврежденные клетки в пищеварительной системе, поддерживая здоровье кишечника.

Облегчение симптомов СРК: куркума может помочь уменьшить симптомы раздраженного кишечника, такие как вздутие и метеоризм.

Снижение метеоризма: улучшает проходимость кишечника, уменьшая накопление газов — одну из основных причин вздутия живота.

Как приготовить напиток с куркумой для снятия отеков и улучшения пищеварения

Для того чтобы куркума проявила все свои противовоспалительные свойства, важно правильно приготовить напиток. Чтобы активное вещество — куркумин — усваивалось в полной мере, следуйте этим простым шагам:

Заварите чай с куркумой: добавьте щепотку куркумы в горячую воду.

Добавьте черный перец: он помогает активировать куркумин, улучшая его усвоение.

Используйте жиры: добавление небольшого количества кокосового масла или масла оливы помогает лучше растворять куркумин.

Регулярное употребление такого чая может заметно улучшить ваше самочувствие, уменьшить отеки и помочь с пищеварением.

Уточнения

Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.