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Эластичность под угрозой: один продукт может повернуть время вспять

2:10
Моя семья » Красота и стиль

После 25 лет наш организм медленно, но верно снижает выработку коллагена — того самого белка, который отвечает за упругость, эластичность и молодость кожи. К 40 годам этот процесс ускоряется, и на лице появляются морщины, кожа теряет тонус и "свежесть". Но хорошая новость в том, что это можно притормозить — и без волшебных инъекций.

Двойной подбородок
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Двойной подбородок

Что делает коллаген

Коллаген буквально скрепляет структуру кожи, помогает клеткам обновляться и делает лицо визуально моложе. При достаточном его количестве кожа выглядит подтянутой, гладкой и сияющей.

Простые шаги для поддержки кожи:

1. Меньше солнца, больше защиты.

Даже если вы обожаете солнечные ванны — SPF нужен всегда. Ежедневное применение крема с высоким фактором защиты помогает сохранить коллагеновые волокна от разрушения.

2. Есть с пользой.

Рацион — важнейший инструмент в борьбе за упругую кожу. Сюда входят:

  • жирная рыба (лосось, тунец),
  • курица, яйца, мясо,
  • орехи, молочные продукты,
  • всё, что богато витамином C (цитрусовые, киви, шпинат).

А вот сладости, трансжиры и переработанная еда — злейшие враги вашей кожи.

3. Зелёный чай вместо сладких напитков.

Он обладает выраженным противовоспалительным действием, помогает защитить клетки и стимулирует выработку коллагена.

4. Без алкоголя и сигарет.

Они не просто вредят коже — они искажают структуру коллагеновых волокон и замедляют восстановление тканей.

5. Пейте воду и увлажняйте кожу снаружи.

Гидратация — ваш личный эликсир молодости. Используйте кремы, подходящие именно вашему типу кожи, и не забывайте о регулярности.

И помните:

Старение — это естественно. Но забота о себе делает этот процесс мягче, кожа — красивее, а отражение в зеркале — приятнее.

Уточнения

Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) и обеспечивающий её прочность и эластичность. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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