Эластичность под угрозой: один продукт может повернуть время вспять

После 25 лет наш организм медленно, но верно снижает выработку коллагена — того самого белка, который отвечает за упругость, эластичность и молодость кожи. К 40 годам этот процесс ускоряется, и на лице появляются морщины, кожа теряет тонус и "свежесть". Но хорошая новость в том, что это можно притормозить — и без волшебных инъекций.
Коллаген буквально скрепляет структуру кожи, помогает клеткам обновляться и делает лицо визуально моложе. При достаточном его количестве кожа выглядит подтянутой, гладкой и сияющей.
1. Меньше солнца, больше защиты.
Даже если вы обожаете солнечные ванны — SPF нужен всегда. Ежедневное применение крема с высоким фактором защиты помогает сохранить коллагеновые волокна от разрушения.
2. Есть с пользой.
Рацион — важнейший инструмент в борьбе за упругую кожу. Сюда входят:
А вот сладости, трансжиры и переработанная еда — злейшие враги вашей кожи.
3. Зелёный чай вместо сладких напитков.
Он обладает выраженным противовоспалительным действием, помогает защитить клетки и стимулирует выработку коллагена.
4. Без алкоголя и сигарет.
Они не просто вредят коже — они искажают структуру коллагеновых волокон и замедляют восстановление тканей.
5. Пейте воду и увлажняйте кожу снаружи.
Гидратация — ваш личный эликсир молодости. Используйте кремы, подходящие именно вашему типу кожи, и не забывайте о регулярности.
И помните:
Старение — это естественно. Но забота о себе делает этот процесс мягче, кожа — красивее, а отражение в зеркале — приятнее.
Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) и обеспечивающий её прочность и эластичность.
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