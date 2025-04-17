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Кожа в панике: три ингредиента, которые возвращают ей покой

1:48
Моя семья » Красота и стиль

Иногда кожа начинает капризничать, даже если раньше с ней было всё в порядке. На плечах, груди или спине появляются раздражения и прыщи, которых раньше не было. Что это? Возраст? Питание? Косметика?

Женщина смотрит в зеркало
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина смотрит в зеркало

Один из первых шагов — проверить свои уходовые средства. Новое мыло или крем могут просто не подойти тебе, особенно если они перегружены ароматизаторами или агрессивными компонентами.

Спасательные ингредиенты

Обрати внимание на состав мыла и очищающих средств. Ищи салициловую кислоту — она глубоко проникает в поры, очищает их и борется с воспалениями. Её можно считать настоящим солдатом против прыщей.

Гликолевая кислота — ещё один мощный союзник. Её получают из сахара и фруктов. Она мягко отшелушивает кожу, помогая ей обновляться и выглядеть свежее.

Натуральная помощь: сила нима

Экстракт дерева нима — это один из тех природных компонентов, который давно используется в аюрведе. Он обладает мощными антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Найти его можно в мылах, масках и тониках — он помогает коже справляться с высыпаниями и возвращает ей спокойствие.

Не только косметика

Влажные продукты вроде арбуза, огурцов и шпината помогают коже изнутри — они насыщают её влагой и поддерживают здоровье. А ещё важна простая, но часто игнорируемая вещь — меньше стресса.

Прыщи — это не приговор, а сигнал. Отдохни. Полюби себя. И не забывай: даже с высыпаниями кожа заслуживает ухода и заботы.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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