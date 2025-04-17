Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Крис Мартин из Coldplay посвятил песню российскому фанату и намекнул на концерт в России
Юрий Лоза высказался о бесплатных концертах: где справедливость, если футболисты получают миллионы?
Хитрый способ стать сильнее без гантелей и беговых дорожек
Чумаков удивил заявлением о дружбе между мужчиной и женщиной: всё упирается в сексуальность
Забудьте про муравейники в огороде: натуральное решение уже у вас под рукой
Минтруд предлагает ужесточить Трудовой кодекс — что изменится для работников
Улитки больше не вернутся: три способа, проверенных дачниками
По следам Ницше и Жана Кокто: Два сокровища Ривьеры очаровывают туристов — вот их главные тайны
Указ Трампа обрушил рынок минералов и взвинтил цену на золото

Цвет волос, который меняет не только отражение в зеркале

1:52
Моя семья » Красота и стиль

Седые волосы — это не только про возраст. Иногда они появляются раньше, чем хочется, и, признаемся, могут портить настроение. Но хорошая новость — избавиться от них можно быстро, просто и без похода в салон.

Женщина с седыми волосами
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Женщина с седыми волосами

Да-да, мы говорим про домашнее окрашивание, которое не только сэкономит деньги, но и подарит отличный результат, если подойти к делу с умом.

Выбор цвета — половина успеха

Сначала важно выбрать правильный оттенок. Если хочется натурального эффекта — не уходите далеко от родного цвета. А вот для тех, кто не боится экспериментов — время зажигать! Яркие тона и модные отливы отлично поднимают настроение.

Краска в домашних наборах обычно проста в использовании: компоненты смешали, нанесли — готово. Но есть один секрет: особое внимание нужно уделить корням и зонам с сединой. Именно туда нужно "ударить" в первую очередь, чтобы получить равномерный оттенок.

После окрашивания: не упусти главное

Окрашенные волосы — как новый свитер: требуют бережного ухода. Используйте специальные шампуни и кондиционеры для окрашенных волос — они помогут сохранить блеск и цвет дольше.

Избегайте выпрямителей и щипцов сразу после окрашивания. Горячий стресс — не лучший друг даже для самой стойкой краски. Зато увлажняющие маски — отличное решение. Они питают волосы, улучшают текстуру и продлевают стойкость цвета.

Частые ошибки — и как их не допустить

Главная беда при домашнем окрашивании — неравномерность цвета. Не всегда удобно дотянуться до затылка или нанести краску ровно. Решение простое: используйте зеркало или специальную щетку-аппликатор, они упростят задачу.

Уточнения

Седые волосы седина́ — волосы серебристого, желтовато-белого или белого цвета, что вызвано отсутствием более 70 % меланина в пигментации.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Секрет, от которого земля становится пушистой: и копать легче, и урожай больше
Садоводство, цветоводство
Секрет, от которого земля становится пушистой: и копать легче, и урожай больше Аудио 
Фрукт, который не найти в магазине, но он вкуснее торта и полезнее брокколи
Еда и рецепты
Фрукт, который не найти в магазине, но он вкуснее торта и полезнее брокколи Аудио 
Ответ искусственного интеллекта о Маске: так откровенно об этом ещё никто не высказывался
Наука и техника
Ответ искусственного интеллекта о Маске: так откровенно об этом ещё никто не высказывался Аудио 
Популярное
Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад

То, что вы обычно выбрасываете, может вернуть к жизни ваши грядки. Один шаг — и кожура превращается в натуральное суперудобрение.

Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад
Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода
Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода
Необычный салат с плавленым сыром — почему он такой вкусный
Ответ искусственного интеллекта о Маске: так откровенно об этом ещё никто не высказывался
Назло бабушке отморожу уши: поляки возглавили рейтинг смертельно обиженных на Россию Андрей Николаев Какой советский автозавод сегодня выпускает машины мирового уровня? Дмитрий Плотников Штурм касс и магический час: как купить билеты в Крым и на Кубань на лето-2025 Олег Володин
Белокрылка сбежит с вашего участка: нужен всего один овощ
Завтрак, от которого не полнеют: просто, сытно и без калорийных ловушек
Зелёные красавцы на грани: 6 весенних ошибок, которые превращают туи в солому
Зелёные красавцы на грани: 6 весенних ошибок, которые превращают туи в солому
Последние материалы
Минтруд предлагает ужесточить Трудовой кодекс — что изменится для работников
Улитки больше не вернутся: три способа, проверенных дачниками
По следам Ницше и Жана Кокто: Два сокровища Ривьеры очаровывают туристов — вот их главные тайны
Указ Трампа обрушил рынок минералов и взвинтил цену на золото
Филантроп, двигающий страну вперёд: актриса из Сплетницы попала в список самых влиятельных людей
Режим N в АКПП: зачем он нужен и почему его нельзя включать на ходу
Почему еда в столовой СССР была вкуснее, чем в ресторане у шеф-повара
Невидимая пытка: почему операция по удалению когтей — это калечащая мера
Цвет волос, который меняет не только отражение в зеркале
Рубиновые яйца к Пасхе: самый красивый способ окрашивания без химии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.