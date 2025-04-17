Цвет волос, который меняет не только отражение в зеркале

1:52 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Седые волосы — это не только про возраст. Иногда они появляются раньше, чем хочется, и, признаемся, могут портить настроение. Но хорошая новость — избавиться от них можно быстро, просто и без похода в салон.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Женщина с седыми волосами

Да-да, мы говорим про домашнее окрашивание, которое не только сэкономит деньги, но и подарит отличный результат, если подойти к делу с умом.

Выбор цвета — половина успеха

Сначала важно выбрать правильный оттенок. Если хочется натурального эффекта — не уходите далеко от родного цвета. А вот для тех, кто не боится экспериментов — время зажигать! Яркие тона и модные отливы отлично поднимают настроение.

Краска в домашних наборах обычно проста в использовании: компоненты смешали, нанесли — готово. Но есть один секрет: особое внимание нужно уделить корням и зонам с сединой. Именно туда нужно "ударить" в первую очередь, чтобы получить равномерный оттенок.

После окрашивания: не упусти главное

Окрашенные волосы — как новый свитер: требуют бережного ухода. Используйте специальные шампуни и кондиционеры для окрашенных волос — они помогут сохранить блеск и цвет дольше.

Избегайте выпрямителей и щипцов сразу после окрашивания. Горячий стресс — не лучший друг даже для самой стойкой краски. Зато увлажняющие маски — отличное решение. Они питают волосы, улучшают текстуру и продлевают стойкость цвета.

Частые ошибки — и как их не допустить

Главная беда при домашнем окрашивании — неравномерность цвета. Не всегда удобно дотянуться до затылка или нанести краску ровно. Решение простое: используйте зеркало или специальную щетку-аппликатор, они упростят задачу.

Уточнения

Седые волосы седина́ — волосы серебристого, желтовато-белого или белого цвета, что вызвано отсутствием более 70 % меланина в пигментации.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.