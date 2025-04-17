Капля, которая ломает прядь: неожиданные причины тонких волос

Многие стремятся к роскошной шевелюре, но часто упускают из виду главное — волосы уже мертвы, когда выходят на поверхность. Звучит жестко? Возможно. Но именно это понимание — первый шаг к настоящему восстановлению.
Трихолог Саманта Стюарт из клиники Спенсера объясняет:
"Волосы состоят из мертвых кератиновых клеток. Всё, что мы видим — уже результат. А их качество определяется глубоко под кожей, во время роста. На этот процесс влияют гормоны, общее здоровье, стресс, лекарства и даже травмы".
Даже если генетика наделила вас тонкими или ломкими волосами, с возрастом ситуация может усугубиться.
"Как только волосы выходят из кожи головы, всё - это уже не живой материал. И теперь всё зависит от того, как вы с ними обращаетесь", — напоминает трихолог.
Так что роскошные волосы — это не только генетика и дорогие маски. Это — забота изнутри и внимательное отношение каждый день.
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).
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