Капля, которая ломает прядь: неожиданные причины тонких волос

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Многие стремятся к роскошной шевелюре, но часто упускают из виду главное — волосы уже мертвы, когда выходят на поверхность. Звучит жестко? Возможно. Но именно это понимание — первый шаг к настоящему восстановлению.

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Длинные волосы, заплетенные в косу

Трихолог Саманта Стюарт из клиники Спенсера объясняет:

"Волосы состоят из мертвых кератиновых клеток. Всё, что мы видим — уже результат. А их качество определяется глубоко под кожей, во время роста. На этот процесс влияют гормоны, общее здоровье, стресс, лекарства и даже травмы".

Даже если генетика наделила вас тонкими или ломкими волосами, с возрастом ситуация может усугубиться.

Что реально помогает

Борьба с корнем проблемы. В буквальном смысле. Стюарт отмечает: "Если устранить причины — волосы могут вернуть густоту и упругость".

Увлажнение — обязательный шаг. Средства, удерживающие влагу, помогают предотвратить ломкость и защищают пряди от пересушивания.

Уход без фанатизма. Тепловая укладка, агрессивные шампуни и тесные прически не убивают волосы сразу, но шаг за шагом ухудшают их текстуру.

"Как только волосы выходят из кожи головы, всё - это уже не живой материал. И теперь всё зависит от того, как вы с ними обращаетесь", — напоминает трихолог.

Так что роскошные волосы — это не только генетика и дорогие маски. Это — забота изнутри и внимательное отношение каждый день.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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