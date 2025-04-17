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Капля, которая ломает прядь: неожиданные причины тонких волос

1:37
Моя семья » Красота и стиль

Многие стремятся к роскошной шевелюре, но часто упускают из виду главное — волосы уже мертвы, когда выходят на поверхность. Звучит жестко? Возможно. Но именно это понимание — первый шаг к настоящему восстановлению.

Длинные волосы, заплетенные в косу
Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Длинные волосы, заплетенные в косу

Трихолог Саманта Стюарт из клиники Спенсера объясняет:

"Волосы состоят из мертвых кератиновых клеток. Всё, что мы видим — уже результат. А их качество определяется глубоко под кожей, во время роста. На этот процесс влияют гормоны, общее здоровье, стресс, лекарства и даже травмы".

Даже если генетика наделила вас тонкими или ломкими волосами, с возрастом ситуация может усугубиться. 

Что реально помогает

  • Борьба с корнем проблемы. В буквальном смысле. Стюарт отмечает: "Если устранить причины — волосы могут вернуть густоту и упругость".
  • Увлажнение — обязательный шаг. Средства, удерживающие влагу, помогают предотвратить ломкость и защищают пряди от пересушивания.
  • Уход без фанатизма. Тепловая укладка, агрессивные шампуни и тесные прически не убивают волосы сразу, но шаг за шагом ухудшают их текстуру.

"Как только волосы выходят из кожи головы, всё - это уже не живой материал. И теперь всё зависит от того, как вы с ними обращаетесь", — напоминает трихолог.

Так что роскошные волосы — это не только генетика и дорогие маски. Это — забота изнутри и внимательное отношение каждый день.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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