Не носите это в 2025! Главные антитренды, которые пора выбросить

Мода не прощает застой. То, что вчера казалось самым стильным, сегодня может смотреться устаревшим и даже неуместным. Чтобы оставаться на волне и выглядеть актуально, важно уметь вовремя обновлять гардероб. Разберём, какие тренды уверенно покидают модный пьедестал в этом году и что приходит им на смену.
Логомания теряет актуальность. Кричащие надписи на вещах сменяются минимализмом, чистыми линиями и утончёнными деталями. Вместо того чтобы носить одежду-афишу, выбирайте лаконичные модели с качественным кроем.
Skinny уходят в прошлое, уступая место свободным формам. В тренде — джинсы прямого кроя, «бананы», модели с низкой посадкой и объёмом на бёдрах.
Неоновые цвета стали утомительными. Сейчас в моде — приглушённые, сложные оттенки: оливковый, бежевый, пудровый, винный. Они смотрятся благороднее и легче сочетаются между собой.
Базовые оттенки, нейтральные ткани и отсутствие лишнего декора — вот стиль нового времени. Он подчеркивает уверенность и вкус без лишнего пафоса.
Oversize остался, но стал сложнее: добавились нестандартные пропорции, многослойные образы, игры с фактурами.
Внимание сместилось на экологичные ткани, необработанные края, текстиль ручной работы. Это не просто мода, а философия ответственного потребления.
Мода всегда в движении — и это не повод поддаваться всем трендам подряд, а шанс подчеркнуть свою индивидуальность в духе времени. Обновляя гардероб, делайте выбор в пользу качества, комфорта и актуальности, ведь по-настоящему стильный образ — это тот, в котором вы чувствуете себя уверенно.
Тренд в моде — актуальное (ближайшее, краткосрочное) направление, периодически повторяющаяся тенденция развития моды.
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Старая газета и капля эфирного масла — и целый муравейник исчезает с участка. Этот способ работает лучше, чем кажется.