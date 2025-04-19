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Не носите это в 2025! Главные антитренды, которые пора выбросить

2:15
Моя семья » Красота и стиль

Мода не прощает застой. То, что вчера казалось самым стильным, сегодня может смотреться устаревшим и даже неуместным. Чтобы оставаться на волне и выглядеть актуально, важно уметь вовремя обновлять гардероб. Разберём, какие тренды уверенно покидают модный пьедестал в этом году и что приходит им на смену.

Стильная девушка
Фото: Designed by Freepik by halayalex is licensed under Public domian
Стильная девушка

Антитренды 2025: что пора отпустить

1. Перебор с логотипами

Логомания теряет актуальность. Кричащие надписи на вещах сменяются минимализмом, чистыми линиями и утончёнными деталями. Вместо того чтобы носить одежду-афишу, выбирайте лаконичные модели с качественным кроем.

2. Узкие джинсы

Skinny уходят в прошлое, уступая место свободным формам. В тренде — джинсы прямого кроя, «бананы», модели с низкой посадкой и объёмом на бёдрах.

3. Яркий неон

Неоновые цвета стали утомительными. Сейчас в моде — приглушённые, сложные оттенки: оливковый, бежевый, пудровый, винный. Они смотрятся благороднее и легче сочетаются между собой.

Что стоит добавить в гардероб

1. Эстетика «чистого листа»

Базовые оттенки, нейтральные ткани и отсутствие лишнего декора — вот стиль нового времени. Он подчеркивает уверенность и вкус без лишнего пафоса.

2. Объёмные формы и многослойность

Oversize остался, но стал сложнее: добавились нестандартные пропорции, многослойные образы, игры с фактурами.

3. Эко-материалы и текстура

Внимание сместилось на экологичные ткани, необработанные края, текстиль ручной работы. Это не просто мода, а философия ответственного потребления.

Как оставаться модной

Мода всегда в движении — и это не повод поддаваться всем трендам подряд, а шанс подчеркнуть свою индивидуальность в духе времени. Обновляя гардероб, делайте выбор в пользу качества, комфорта и актуальности, ведь по-настоящему стильный образ — это тот, в котором вы чувствуете себя уверенно.

Уточнения

Тренд в моде — актуальное (ближайшее, краткосрочное) направление, периодически повторяющаяся тенденция развития моды.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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