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Алоэ против всего: неожиданные бьюти-хаки с простым гелем, которые работают

1:58
Моя семья » Красота и стиль

Гель алоэ вера — не просто средство после загара. Этот прозрачный концентрат природы способен заменить сразу несколько бьюти-продуктов, стоит буквально копейки и подходит даже для чувствительной кожи. Ниже — пять нестандартных способов его применения, о которых вы точно не знали.

Девушка
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Девушка

1. Увлажнение кутикулы и ресниц

Капля геля алоэ, втертая в кутикулу, делает ногти крепче, а кожу вокруг них — мягкой. А если нанести немного геля на щёточку от старой туши и пройтись по ресницам перед сном, они станут более эластичными и будут меньше выпадать.

2. Блеск для век

Да-да, гель алоэ можно использовать как натуральный глянцевый топ для век. Просто нанесите его поверх теней или на чистую кожу — получится эффект «влажного» макияжа, как с подиума.

3. Мгновенное спасение для пяток

Грубая кожа на пятках? Нанесите плотный слой геля, наденьте хлопковые носки и оставьте на ночь. Уже к утру кожа станет значительно мягче и более гладкой.

4. Успокаивающая маска после бритья

Раздражение после депиляции — частый гость? Алоэ моментально охлаждает и снимает покраснение. Просто нанесите тонким слоем на зоны после бритья — и забудьте о дискомфорте.

5. Праймер под макияж

Даже визажисты признали: алоэ можно использовать как праймер. Он быстро впитывается, не оставляя жирной пленки, и идеально подготавливает кожу к макияжу, продлевая его стойкость.

Меньше баночек — больше пользы

Один тюбик геля алоэ может заменить как минимум пять средств в вашей бьюти-рутине. Главное — выбрать качественный состав с максимальным содержанием натурального экстракта. Природа действительно знает, как ухаживать за нами.

Уточнения

Ало́э настоя́щее или Ало́э ве́ра — суккулентное травянистое растение; вид рода Алоэ (Aloe) подсемейства Асфоделовые (Asphodeloideae) семейства Лилейные (Asphodelaceae). Широко используется в медицине и косметике.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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