Больше никакой асимметрии: эти трюки помогут нарисовать идеальные стрелки даже новичку

2:04 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Стрелки способны полностью изменить образ: придать взгляду выразительность, визуально приподнять уголки глаз и даже сделать макияж более дорогим. Но, как известно, именно с них чаще всего начинается борьба с кривизной, асимметрией и пятнами. Хорошая новость — трафареты и десятки попыток не нужны. Достаточно знать несколько проверенных лайфхаков.

Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вечерний макияж

Лайфхак №1: Сначала карандаш, потом подводка

Если вы не уверены, сначала наметьте контур мягким карандашом. Это как эскиз — даже если он получился неровным, его легко скорректировать. А уже по нему аккуратно пройдитесь подводкой. Так вы избежите лишней резкости и разочарований.

Лайфхак №2: Используйте «направляющую» — ручку или кисточку

Возьмите кисть или карандаш и приложите его к внешнему уголку глаза в направлении к кончику брови. Это ваш ориентир: по этой линии будет идти «хвостик» стрелки. Повторите то же самое со вторым глазом — так стрелки будут максимально симметричны.

Лайфхак №3: Корректор — ваш лучший друг

Даже если вы слегка промахнулись, не паникуйте. Скошенной кистью и консилером можно «срезать» неровности и сделать края чёткими. Этот шаг не только исправит ошибку, но и сделает макияж более аккуратным.

Лайфхак №4: Начинайте с точки, а не с хвоста

Многие делают ошибку, начиная стрелку с конца. Гораздо проще поставить маленькую точку там, где должен закончиться «хвост», и соединить её с линией роста ресниц. Это помогает контролировать длину и угол.

Стрелки — это навык, а не волшебство

Красивые стрелки поддаются не только визажистам. Секрет в практике и правильных приёмах. Освойте базу, не бойтесь экспериментировать и не забывайте: самый модный макияж — тот, который делает вас увереннее.

Уточнения

Макия́ж — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



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