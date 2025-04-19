Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты невесты Лепса в надёжных руках: певица Марго поклялась молчать о тайнах Авроры Кибы
Как похудеть на вкусной еде? Этот метод помогает обрести идеальную фигуру без подсчёта калорий
С виду — просто беспорядок, на деле тревожный сигнал о психике и одиночестве
Секрет упакованной зелени: почему она может быть опаснее, чем вы думаете
Идеи для цветников в уголках вашего сада
От 50 до 100% — какие льготы на ЖКХ доступны пенсионерам в 2025 году
Пароизоляция не работает? Вы могли допустить эту распространённую ошибку
Этот странный трюк с носками улучшает сон лучше, чем вечерние ритуалы
Резервный фонд туроператоров: что изменится с 2023 года и как это повлияет на туристов

Больше никакой асимметрии: эти трюки помогут нарисовать идеальные стрелки даже новичку

2:04
Моя семья » Красота и стиль

Стрелки способны полностью изменить образ: придать взгляду выразительность, визуально приподнять уголки глаз и даже сделать макияж более дорогим. Но, как известно, именно с них чаще всего начинается борьба с кривизной, асимметрией и пятнами. Хорошая новость — трафареты и десятки попыток не нужны. Достаточно знать несколько проверенных лайфхаков.

Вечерний макияж
Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вечерний макияж

Лайфхак №1: Сначала карандаш, потом подводка

Если вы не уверены, сначала наметьте контур мягким карандашом. Это как эскиз — даже если он получился неровным, его легко скорректировать. А уже по нему аккуратно пройдитесь подводкой. Так вы избежите лишней резкости и разочарований.

Лайфхак №2: Используйте «направляющую» — ручку или кисточку

Возьмите кисть или карандаш и приложите его к внешнему уголку глаза в направлении к кончику брови. Это ваш ориентир: по этой линии будет идти «хвостик» стрелки. Повторите то же самое со вторым глазом — так стрелки будут максимально симметричны.

Лайфхак №3: Корректор — ваш лучший друг

Даже если вы слегка промахнулись, не паникуйте. Скошенной кистью и консилером можно «срезать» неровности и сделать края чёткими. Этот шаг не только исправит ошибку, но и сделает макияж более аккуратным.

Лайфхак №4: Начинайте с точки, а не с хвоста

Многие делают ошибку, начиная стрелку с конца. Гораздо проще поставить маленькую точку там, где должен закончиться «хвост», и соединить её с линией роста ресниц. Это помогает контролировать длину и угол.

Стрелки — это навык, а не волшебство

Красивые стрелки поддаются не только визажистам. Секрет в практике и правильных приёмах. Освойте базу, не бойтесь экспериментировать и не забывайте: самый модный макияж — тот, который делает вас увереннее.

Уточнения

Макия́ж — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни
Наука и техника
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни Аудио 
Стулья мешают на кухне? Вот какой трюк решит проблему без перепланировки
Недвижимость
Стулья мешают на кухне? Вот какой трюк решит проблему без перепланировки Аудио 
Если за вами увязался пёс — дело не в еде: есть кое-что, что притягивает сильнее
Домашние животные
Если за вами увязался пёс — дело не в еде: есть кое-что, что притягивает сильнее Аудио 
Популярное
16 лет скитаний: как домашняя кошка нашла путь домой

Кошка исчезла в 2009 году, и её владелец уже не надеялся на встречу. Но спустя 16 лет она вернулась — и это не легенда, а реальная история.

16 лет скитаний: как домашняя кошка нашла путь домой
Назад в будущее: двигатель Volkswagen лишился ремня и стал опасно надёжным
Назад в будущее: двигатель Volkswagen лишился ремня и стал опасно надёжным
Один день решит всё: когда в апреле нельзя сажать огурцы
Знак новый — правило старое: за что теперь штрафуют на перекрёстке
Память, которой не хватает: как поисковые отряды возвращают к жизни забытых солдат Дмитрий Плотников Почему тень атаки Израиля на Иран подходит всё ближе, несмотря на паузу Трампа Юрий Бочаров Разведка США доложила о рисках продолжения войны с РФ на Украине Любовь Степушова
Мангал отошел на второй план? Вот что россияне теперь считают главным на даче
Как пахнуть свежестью без капли духов — 5 лайфхаков
Простая закуска с эффектным вкусом: яйца с крабовыми палочками
Простая закуска с эффектным вкусом: яйца с крабовыми палочками
Последние материалы
Этот странный трюк с носками улучшает сон лучше, чем вечерние ритуалы
Резервный фонд туроператоров: что изменится с 2023 года и как это повлияет на туристов
Учёные раскрыли связь между маслами и раком молочной железы — шокирующие выводы
Как получить материнский капитал, не выходя из дома: секреты быстрой подачи заявки
Увеличьте урожай перца: простая хитрость с дрожжами
Секреты садоводов: 6 растений, которые приживутся даже в середине лета
Новые мотоциклы за цену подержанной Лады: в этом списке есть настоящие находки
Ягодицы вырастут за месяц: вот как усилить эффект от румынской тяги
Чувак, ну ты красавчик: Юра Борисов обескуражил Марка Эйдельштейна своим ответом на признание в зависти
Секрет стильного фасада — работает даже на обычном доме
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.