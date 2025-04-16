Эластичность испаряется, как отпуск: что происходит с кожей после 25 — и как это остановить

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С возрастом организм начинает экономить — особенно на том, что отвечает за молодость. Коллаген, ключевой белок для упругости и сияния кожи, начинает резко сокращаться уже после 25 лет. И хотя мы это не сразу замечаем, кожа всё чувствует. Она первой подаёт сигнал: "Помоги мне".

Фото: Freepik is licensed under Free license Тургор кожи

Что такое коллаген и зачем он нужен

Коллаген — это природный строительный материал нашей кожи. Он отвечает за плотность, эластичность, свежий цвет лица и гладкость. Когда его хватает, мы выглядим отдохнувшими, кожа сияет. Когда его становится меньше — лицо начинает "уставать" вместе с нами.

Вот 5 признаков, что вашей коже не хватает коллагена:

Постоянная сухость и ощущение стянутости

Даже после увлажняющего крема кожа остаётся тусклой, кажется обезвоженной и "безжизненной".

Даже после увлажняющего крема кожа остаётся тусклой, кажется обезвоженной и "безжизненной". Мелкие морщинки и признаки преждевременного старения

Тонкие линии вокруг глаз и рта, которые появляются даже в молодом возрасте, — первый тревожный звоночек.

Тонкие линии вокруг глаз и рта, которые появляются даже в молодом возрасте, — первый тревожный звоночек. Потеря объема и "впадинки" под глазами

Лицо выглядит усталым, контур становится менее чётким, появляется ощущение пустоты в области глаз и щёк.

Лицо выглядит усталым, контур становится менее чётким, появляется ощущение пустоты в области глаз и щёк. Пониженная упругость

Кожа будто "сползает": не возвращается к форме, легко смещается и медленно восстанавливается после надавливания.

Кожа будто "сползает": не возвращается к форме, легко смещается и медленно восстанавливается после надавливания. Потеря эластичности

Если кожа не "отпружинивает" при движении, это значит, что уровень коллагена серьёзно снизился.

Время действовать

Хорошая новость — с коллагеном можно подружиться заново. Правильный уход, питание и поддержка изнутри помогут вернуть коже энергию и сияние.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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