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Эластичность испаряется, как отпуск: что происходит с кожей после 25 — и как это остановить

1:47
Моя семья » Красота и стиль

С возрастом организм начинает экономить — особенно на том, что отвечает за молодость. Коллаген, ключевой белок для упругости и сияния кожи, начинает резко сокращаться уже после 25 лет. И хотя мы это не сразу замечаем, кожа всё чувствует. Она первой подаёт сигнал: "Помоги мне".

Тургор кожи
Фото: Freepik is licensed under Free license
Тургор кожи

Что такое коллаген и зачем он нужен

Коллаген — это природный строительный материал нашей кожи. Он отвечает за плотность, эластичность, свежий цвет лица и гладкость. Когда его хватает, мы выглядим отдохнувшими, кожа сияет. Когда его становится меньше — лицо начинает "уставать" вместе с нами.

Вот 5 признаков, что вашей коже не хватает коллагена:

  • Постоянная сухость и ощущение стянутости
    Даже после увлажняющего крема кожа остаётся тусклой, кажется обезвоженной и "безжизненной".
  • Мелкие морщинки и признаки преждевременного старения
    Тонкие линии вокруг глаз и рта, которые появляются даже в молодом возрасте, — первый тревожный звоночек.
  • Потеря объема и "впадинки" под глазами
    Лицо выглядит усталым, контур становится менее чётким, появляется ощущение пустоты в области глаз и щёк.
  • Пониженная упругость
    Кожа будто "сползает": не возвращается к форме, легко смещается и медленно восстанавливается после надавливания.
  • Потеря эластичности
    Если кожа не "отпружинивает" при движении, это значит, что уровень коллагена серьёзно снизился.

Время действовать

Хорошая новость — с коллагеном можно подружиться заново. Правильный уход, питание и поддержка изнутри помогут вернуть коже энергию и сияние.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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