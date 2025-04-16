Эластичность испаряется, как отпуск: что происходит с кожей после 25 — и как это остановить

С возрастом организм начинает экономить — особенно на том, что отвечает за молодость. Коллаген, ключевой белок для упругости и сияния кожи, начинает резко сокращаться уже после 25 лет. И хотя мы это не сразу замечаем, кожа всё чувствует. Она первой подаёт сигнал: "Помоги мне".
Коллаген — это природный строительный материал нашей кожи. Он отвечает за плотность, эластичность, свежий цвет лица и гладкость. Когда его хватает, мы выглядим отдохнувшими, кожа сияет. Когда его становится меньше — лицо начинает "уставать" вместе с нами.
Вот 5 признаков, что вашей коже не хватает коллагена:
Хорошая новость — с коллагеном можно подружиться заново. Правильный уход, питание и поддержка изнутри помогут вернуть коже энергию и сияние.
Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
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В этом салате — всё, что нужно для ужина: колбаса, паста и сыр. Добавьте немного зелени и каплю заправки — и готово блюдо в духе Италии.