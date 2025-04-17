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Хотите пахнуть шикарно? Попробуйте ванну с этим маслом

1:44
Моя семья » Красота и стиль

Мечтаете источать тонкий, дорогой аромат, словно только что вышли из цветущего сада? Это проще, чем кажется. Несколько простых хитростей помогут вам сохранять изысканный запах целый день — даже без флакона духов под рукой.

Парфюм
Фото: freepik.com by mrsiraphol, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Парфюм

1. Ароматная ванна

Добавьте в тёплую воду 2-3 капли эфирного масла лаванды, апельсина или иланг-иланга. Такая ванна не только расслабит тело и ум, но и подарит коже нежный, стойкий аромат, который сохранится надолго.

Кожа впитывает масло во время процедуры, и аромат становится частью вас — мягкий, едва уловимый, но чарующий.

2. Волшебство расчёски

Распылите немного духов непосредственно на расчёску, а не на волосы. Пройдитесь ею по чистым прядям — это надолго сохранит аромат, не пересушивая локоны, как при прямом нанесении.

3. Зоны нанесения духов

Наносите парфюм точечно — на запястья, сгибы локтей, за уши и даже на внутреннюю сторону коленей. В этих местах кожа тоньше и теплее — аромат будет раскрываться медленно и держаться дольше.

4. Одежда тоже играет роль

Хотите, чтобы любимый аромат сопровождал вас каждый день? Положите в шкаф ароматическое саше. Идеальные запахи — хлопок, уда, амбра или сандал. Они создадут ненавязчивый шлейф, впитываясь в ткань одежды.

Эти маленькие хитрости не требуют ни затрат, ни усилий. А результат — восхитительный аромат, который будет идти за вами, как лёгкое весеннее облако.

Уточнения

Эфи́рные масла — маслянистые, нерастворимые в воде жидкости, содержащие летучие биохимические соединения растений с характерным сильным запахом и вкусом.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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