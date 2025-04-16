Ногти с секретом: детали, которые превращают френч в магию

Классический френч, возможно, и проверен временем, но скучным его теперь точно не назовёшь. Весной 2025 года он возвращается с новой силой — и с интересными деталями, которые легко повторить дома (ну, почти).
Что-то есть в этом сочетании — немного морского бриза, немного деловой строгости. Сделать его можно с помощью тонкой кисти для нейл-арта, главное — не торопиться.
Но если вы — не из тех, кто может рисовать на ногтях после кофе, лучше довериться мастеру. И нервы целы, и результат идеальный.
Если вы не готовы к резким решениям, но хочется чего-то нового, кремово-белый френч с миниатюрными цветами — отличный выбор. Нежный и романтичный, он отлично смотрится на любой длине ногтей.
Чтобы добавить изюминку, используйте дотс (инструмент с шариком на конце) — с его помощью легко "посадить" маргаритки на кончики ногтей.
Хочется добавить маникюру немного волшебства? Выберите пару ногтей и украсьте их белыми завитками или линиями, похожими на кружево.
А чтобы добавить романтики — вплетите в дизайн сердечки. Это добавит образу игривости, не нарушая общей сдержанности.
Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Самый питательный фрукт в мире выглядит странно, растёт в горах и напоминает десерт. Но внутри него — коктейль из витаминов и пользы.