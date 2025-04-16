Ногти с секретом: детали, которые превращают френч в магию

1:26 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Классический френч, возможно, и проверен временем, но скучным его теперь точно не назовёшь. Весной 2025 года он возвращается с новой силой — и с интересными деталями, которые легко повторить дома (ну, почти).

Фото: flickr.com by Becky Stern from Brooklyn, USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Лампа для маникюра

Сине-белый дуэт: строгость с характером

Что-то есть в этом сочетании — немного морского бриза, немного деловой строгости. Сделать его можно с помощью тонкой кисти для нейл-арта, главное — не торопиться.

Но если вы — не из тех, кто может рисовать на ногтях после кофе, лучше довериться мастеру. И нервы целы, и результат идеальный.

Цветочный акцент: нежность в деталях

Если вы не готовы к резким решениям, но хочется чего-то нового, кремово-белый френч с миниатюрными цветами — отличный выбор. Нежный и романтичный, он отлично смотрится на любой длине ногтей.

Чтобы добавить изюминку, используйте дотс (инструмент с шариком на конце) — с его помощью легко "посадить" маргаритки на кончики ногтей.

Белый френч с вихрями и сердечками

Хочется добавить маникюру немного волшебства? Выберите пару ногтей и украсьте их белыми завитками или линиями, похожими на кружево.

А чтобы добавить романтики — вплетите в дизайн сердечки. Это добавит образу игривости, не нарушая общей сдержанности.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.