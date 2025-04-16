Этот нежный оттенок творит чудеса — и нет, это не розовый

Если бы нежность имела цвет — он был бы лавандовым. Именно этот тон стал звездой весеннего маникюра 2025 года. А вдохновили на него вовсе не подиумы, а бескрайние поля лаванды и лёгкая романтика начала тёплого сезона.
Маникюр цвета лавандового молока — новый фаворит как стилистов, так и тех, кто просто любит ухоженные руки. Он выглядит элегантно, мягко, освежает образ и подходит буквально ко всему.
Идея принадлежит знаменитому мастеру маникюра Тому Бачику. Он создал этот образ для Селены Гомес — актрисы и певицы, известной любовью к сдержанной, но стильной эстетике.
"Пастельные тона также отлично подходят для некоторых модных весенних дизайнов, включая цветы и французский маникюр", — говорит мастер по ногтям Эль Герштейн.
Чтобы лавандовые ногти держались дольше и выглядели салонно, важно правильно подготовить ногтевую пластину.
"Начните с протирания ногтей антибактериальным мылом — думайте об этом как о мытье лица. Дайте ногтям высохнуть, а затем используйте изопропиловый спирт для очистки. Это будет действовать как вяжущее средство и доведет ноготь до нужного уровня pH, устраняя пыль и остатки", — советует Герштейн.
После этого:
Если стандартный лавандовый кажется слишком насыщенным — обратите внимание на более приглушённую версию. Такой нежный, почти полупрозрачный маникюр носит сама Меган Маркл, и именно он считается новой классикой в минимализме.
Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.
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