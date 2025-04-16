Этот нежный оттенок творит чудеса — и нет, это не розовый

1:52 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Если бы нежность имела цвет — он был бы лавандовым. Именно этот тон стал звездой весеннего маникюра 2025 года. А вдохновили на него вовсе не подиумы, а бескрайние поля лаванды и лёгкая романтика начала тёплого сезона.

Фото: Designed by Freepik by dcstudio is licensed under Public domian Сумка

Маникюр цвета лавандового молока — новый фаворит как стилистов, так и тех, кто просто любит ухоженные руки. Он выглядит элегантно, мягко, освежает образ и подходит буквально ко всему.

Кто ввёл моду на лавандовые ногти

Идея принадлежит знаменитому мастеру маникюра Тому Бачику. Он создал этот образ для Селены Гомес — актрисы и певицы, известной любовью к сдержанной, но стильной эстетике.

"Пастельные тона также отлично подходят для некоторых модных весенних дизайнов, включая цветы и французский маникюр", — говорит мастер по ногтям Эль Герштейн.

Как повторить тренд дома

Чтобы лавандовые ногти держались дольше и выглядели салонно, важно правильно подготовить ногтевую пластину.

"Начните с протирания ногтей антибактериальным мылом — думайте об этом как о мытье лица. Дайте ногтям высохнуть, а затем используйте изопропиловый спирт для очистки. Это будет действовать как вяжущее средство и доведет ноготь до нужного уровня pH, устраняя пыль и остатки", — советует Герштейн.

После этого:

Нанесите базу;

Покройте ногти любимым лавандовым оттенком;

Завершите маникюр топом с блеском.

Слишком ярко? Попробуйте "мыльные ногти"

Если стандартный лавандовый кажется слишком насыщенным — обратите внимание на более приглушённую версию. Такой нежный, почти полупрозрачный маникюр носит сама Меган Маркл, и именно он считается новой классикой в минимализме.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.



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