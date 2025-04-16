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Обувь, от которой мы бежали, теперь на обложках — и вот что это значит

1:42
Моя семья » Красота и стиль

Иногда мода возвращается тихо. Но не в этот раз. Сандалии из начала 2000-х ворвались обратно в гардеробы так громко, что вы вряд ли сможете их игнорировать.

Женские туфли
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Женские туфли

Да-да, те самые jelly-обувки, прозрачные пластмассовые модели на липучках и платформенные каблуки, в которых звёзды щеголяли по улицам Лос-Анджелеса. На фото из архивов вы наверняка помните Пэрис Хилтон или Николь Ричи — юбка, майка, блеск для губ и, конечно же, сандалии, вызывающие лёгкий фэшн-шок.

Ностальгия на каблуках

2000-е — эпоха блеска, цифровых камер и логомании. Мы помним заниженную талию, джинсы с клёшами, футболки Von Dutch и беззаботную гламурную волну реалити-шоу. Всё это снова в игре — и обувь не стала исключением.

"Невозможно было выйти на улицу без блеска для губ и открытой обуви — это была почти форма", — шутят стилисты.

Сегодня история повторяется: обувь, которую мы считали модной ошибкой, снова на вершине трендов.

Как носить сегодня

Пластиковые сандалии, платформы и jelly — теперь снова на витринах магазинов и в Instagram-луках. Их надевают с джинсами, шёлковыми юбками, сарафанами. Секрет успеха — баланс: винтажный низ, современный верх.

От модной катастрофы — к иконам стиля

В 2000-х они были символом подросткового бунта. Теперь — элемент ностальгического шика. "Мы думали, что никогда не наденем это снова, но вот — стоим в примерочной", — пишут поклонницы тренда в соцсетях.

Уточнения

Санда́лии (греч. σανδάλιον, мн. ч. σανδάλια) — открытая лёгкая обувь, подошва которой (часто без каблуков), закрепляется на ноге ремешками или верёвками. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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