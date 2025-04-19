Начинаете день без ухода за кожей? Эти последствия вас не порадуют

Многие из нас считают, что вечерний уход — ключ к красивой коже. Ведь именно ночью происходят регенерация и восстановление. Однако всё больше косметологов уверены: именно утренний ритуал оказывает решающее влияние на внешний вид и здоровье кожи в течение дня. И вот почему стоит пересмотреть приоритеты.
Утром кожа нуждается не в питании, а в защите. Именно на неё в течение дня воздействуют солнечные лучи, загрязнения, ветер и пыль. Качественный утренний уход помогает создать барьер, который удерживает влагу внутри и защищает от агрессоров снаружи.
Вечерний уход больше направлен на восстановление и питание. Однако без правильной дневной подготовки кожа может страдать от обезвоживания и повреждений, которые даже самая дорогая ночная маска не компенсирует.
Правильный утренний уход помогает сохранить молодость, свежесть и ровный тон. Не пренебрегайте этим временем — оно формирует ваше отражение в зеркале.
Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
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