Начинаете день без ухода за кожей? Эти последствия вас не порадуют

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Многие из нас считают, что вечерний уход — ключ к красивой коже. Ведь именно ночью происходят регенерация и восстановление. Однако всё больше косметологов уверены: именно утренний ритуал оказывает решающее влияние на внешний вид и здоровье кожи в течение дня. И вот почему стоит пересмотреть приоритеты.

Умывание
Фото: freepik.com by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Умывание

Утро задаёт тон всему дню

Утром кожа нуждается не в питании, а в защите. Именно на неё в течение дня воздействуют солнечные лучи, загрязнения, ветер и пыль. Качественный утренний уход помогает создать барьер, который удерживает влагу внутри и защищает от агрессоров снаружи.

Что обязательно должно быть в утреннем уходе?

  • Очищение — даже если кожа кажется чистой, за ночь она выделяет себум и токсины.
  • Тонизирование — восстанавливает pH и готовит кожу к следующему этапу.
  • Сыворотка с антиоксидантами — витамин С или ниацинамид укрепляют защитные механизмы.
  • Увлажнение — лёгкий крем удержит влагу, не перегружая кожу.
  • SPF — главное оружие против фотостарения и гиперпигментации.

А вечер? Вечер тоже важен, но...

Вечерний уход больше направлен на восстановление и питание. Однако без правильной дневной подготовки кожа может страдать от обезвоживания и повреждений, которые даже самая дорогая ночная маска не компенсирует.

Правильный утренний уход помогает сохранить молодость, свежесть и ровный тон. Не пренебрегайте этим временем — оно формирует ваше отражение в зеркале.

Уточнения

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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