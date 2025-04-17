Руки расскажут о возрасте — или нет, если делать это

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Мы часами выбираем крем для лица и не жалеем на него ни времени, ни средств. А вот о коже рук часто забываем — хотя именно они первыми выдают возраст. Сухость, пигментные пятна, шероховатость… Знакомо? Пора изменить ситуацию.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Женские руки

Вот 6 простых привычек, которые помогут сохранить молодость кожи рук надолго.

1. Увлажнение каждый день, а не "по настроению"

Многие вспоминают о креме только зимой. Но рукам нужна забота круглый год. Держи тюбик на прикроватной тумбочке, в сумке или рядом с раковиной — чтобы увлажнять кожу после каждого мытья.

2. Домашние ванночки — это не роскошь

Один-два раза в неделю устрой рукам мини-СПА. Парафиновая ванночка творит чудеса: кожа становится гладкой и бархатистой. Если есть раздражение — подойдут отвары ромашки, шалфея или календулы.

3. Скраб — не только для тела

Руки нуждаются в отшелушивании не меньше, чем ноги или плечи. Подойдёт скраб для тела, сахар, морская соль или даже кофе. Удаляя омертвевшие клетки, ты ускоряешь обновление кожи — а значит, продлеваешь её молодость.

4. SPF — не только для отпуска

Даже в городе руки под солнцем почти всегда. Без защиты они быстро покрываются пигментными пятнами. Добавь к уходу солнцезащитный крем — и кожа поблагодарит тебя позже.

5. Мыло тоже важно

Выбирай мягкое, увлажняющее мыло с маслами. Жёсткие формулы пересушивают кожу и разрушают защитный барьер — особенно если мыть руки по десять раз в день.

6. Перчатки — твои союзники

Моешь посуду или пол без перчаток? Стоп. Химия — главный враг кожи. Резиновые перчатки — это не мелочь, а необходимая защита.

Уточнения

Рука́ (от праслав. *rǫka "рука", от *ronka, от *ronkā, от праиндоевр. *wronkeh, из *wrenk- "собирать") — верхняя конечность человека и некоторых других животных, орган опорно-двигательного аппарата, одна из главнейших частей тела.



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