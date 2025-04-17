Кожа подмышек потемнела? Вот как бережно её осветлить

2:05 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Многие сталкиваются с проблемой потемнения кожи подмышек — и не знают, как с этим справиться. Важно понимать: речь не о "грязи", а о гиперпигментации — избыточной выработке меланина. Чаще всего она проявляется именно в кожных складках. А вот причин у неё может быть гораздо больше, чем кажется.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Подмышки девушки

Почему темнеет кожа подмышек

Кожа в этой зоне очень чувствительная. Даже лёгкое трение, агрессивные дезодоранты или частое бритьё могут её травмировать. Это провоцирует воспаление — а затем и потемнение. Закупоренные поры, раздражение от одежды, микропорезы — всё это тоже влияет.

Иногда гиперпигментация — сигнал о гормональных сбоях или кожных заболеваниях. К примеру, бархатистые тёмные пятна могут указывать на акантоз. Также к пигментации больше склонны люди с тёмной или смуглой кожей.

Как осветлить подмышки

Первое правило — деликатность. Агрессивное трение и жёсткие скрабы усугубляют проблему. Лучше использовать мягкие средства:

деликатные отшелушивающие скрабы,

огуречный сок или гель алоэ вера,

нежные очищающие лосьоны.

Хорошо работают кислоты: азелаиновая, салициловая, койевая, транексамовая. Их можно найти в составе средств для осветления кожи. Из популярных продуктов — масло Bushbalm с маслами чайного дерева, жожоба и лимонной цедры. Оно помогает устранить тёмные пятна без раздражения.

Как предотвратить повторное потемнение

Используй гель для бритья — он защищает кожу от микротравм.

Избегай дезодорантов с агрессивными компонентами (например, бикарбонатом натрия).

Откажись от продуктов, после которых появляется жжение или покраснение.

Носи мягкие, не натирающие ткани.

"Устранение пигментации — процесс небыстрый, так что запасись терпением", — напоминают дерматологи.

Уточнения

Подмы́шка (подмышечная ямка) (лат. Axilla) — в анатомии место между верхними частями плеча и грудной клетки, находящаяся под плечевым суставом.



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