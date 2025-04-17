Кожа подмышек потемнела? Вот как бережно её осветлить

Многие сталкиваются с проблемой потемнения кожи подмышек — и не знают, как с этим справиться. Важно понимать: речь не о "грязи", а о гиперпигментации — избыточной выработке меланина. Чаще всего она проявляется именно в кожных складках. А вот причин у неё может быть гораздо больше, чем кажется.
Кожа в этой зоне очень чувствительная. Даже лёгкое трение, агрессивные дезодоранты или частое бритьё могут её травмировать. Это провоцирует воспаление — а затем и потемнение. Закупоренные поры, раздражение от одежды, микропорезы — всё это тоже влияет.
Иногда гиперпигментация — сигнал о гормональных сбоях или кожных заболеваниях. К примеру, бархатистые тёмные пятна могут указывать на акантоз. Также к пигментации больше склонны люди с тёмной или смуглой кожей.
Первое правило — деликатность. Агрессивное трение и жёсткие скрабы усугубляют проблему. Лучше использовать мягкие средства:
деликатные отшелушивающие скрабы,
огуречный сок или гель алоэ вера,
нежные очищающие лосьоны.
Хорошо работают кислоты: азелаиновая, салициловая, койевая, транексамовая. Их можно найти в составе средств для осветления кожи. Из популярных продуктов — масло Bushbalm с маслами чайного дерева, жожоба и лимонной цедры. Оно помогает устранить тёмные пятна без раздражения.
Используй гель для бритья — он защищает кожу от микротравм.
Избегай дезодорантов с агрессивными компонентами (например, бикарбонатом натрия).
Откажись от продуктов, после которых появляется жжение или покраснение.
Носи мягкие, не натирающие ткани.
"Устранение пигментации — процесс небыстрый, так что запасись терпением", — напоминают дерматологи.
Подмы́шка (подмышечная ямка) (лат. Axilla) — в анатомии место между верхними частями плеча и грудной клетки, находящаяся под плечевым суставом.
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