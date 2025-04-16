Утренний ритуал, который спасает от отёков и улучшает кровоток

Проснуться, почувствовать тяжесть в ногах и тут же представить, как снова не дойдёшь до спортзала… Знакомо? Не переживай — теперь утренний уход за телом можно начать, не вставая с постели. Секрет в одном простом упражнении, которое рекомендуют тренеры и массажисты.
Это движение активизирует кровообращение, помогает справиться с отёками и предотвращает развитие варикоза. Ещё оно улучшает обмен веществ и дарит телу лёгкость на весь день.
Мы понимаем, что зарядка — не всегда радость. Но это упражнение — скорее утреннее удовольствие, чем тренировка.
Сразу после пробуждения:
Потянись всем телом, ощущая, как растягиваются мышцы.
Подними ноги вверх — примерно под углом 90 градусов к корпусу.
Вытяни руки вверх параллельно ногам, можно соединить кисти в замок для устойчивости.
Поочередно сгибай ноги в коленях и возвращай их обратно вверх — в удобном для тебя ритме.
Через 2 минуты встряхни руки и ноги в воздухе — как будто скидываешь усталость.
И всё! Тело проснулось, лимфа разогналась, настроение улучшилось.
Такое простое движение:
уменьшает утренние отёки;
делает ноги легче;
даёт профилактику варикоза;
заряжает бодростью.
А главное — не требует усилий. Делай его ежедневно, и ты забудешь, что такое "тяжёлые ноги" по утрам.
Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.
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