Утренний ритуал, который спасает от отёков и улучшает кровоток

1:32 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Проснуться, почувствовать тяжесть в ногах и тут же представить, как снова не дойдёшь до спортзала… Знакомо? Не переживай — теперь утренний уход за телом можно начать, не вставая с постели. Секрет в одном простом упражнении, которое рекомендуют тренеры и массажисты.

Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сон

Почему оно работает

Это движение активизирует кровообращение, помогает справиться с отёками и предотвращает развитие варикоза. Ещё оно улучшает обмен веществ и дарит телу лёгкость на весь день.

Мы понимаем, что зарядка — не всегда радость. Но это упражнение — скорее утреннее удовольствие, чем тренировка.

Как его делать

Сразу после пробуждения:

Потянись всем телом, ощущая, как растягиваются мышцы.

Подними ноги вверх — примерно под углом 90 градусов к корпусу.

Вытяни руки вверх параллельно ногам, можно соединить кисти в замок для устойчивости.

Поочередно сгибай ноги в коленях и возвращай их обратно вверх — в удобном для тебя ритме.

Через 2 минуты встряхни руки и ноги в воздухе — как будто скидываешь усталость.

И всё! Тело проснулось, лимфа разогналась, настроение улучшилось.

Зачем это нужно

Такое простое движение:

уменьшает утренние отёки;

делает ноги легче;

даёт профилактику варикоза;

заряжает бодростью.

А главное — не требует усилий. Делай его ежедневно, и ты забудешь, что такое "тяжёлые ноги" по утрам.

Уточнения

Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.



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