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Утренний ритуал, который спасает от отёков и улучшает кровоток

1:32
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Проснуться, почувствовать тяжесть в ногах и тут же представить, как снова не дойдёшь до спортзала… Знакомо? Не переживай — теперь утренний уход за телом можно начать, не вставая с постели. Секрет в одном простом упражнении, которое рекомендуют тренеры и массажисты.

Сон
Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сон

Почему оно работает

Это движение активизирует кровообращение, помогает справиться с отёками и предотвращает развитие варикоза. Ещё оно улучшает обмен веществ и дарит телу лёгкость на весь день.

Мы понимаем, что зарядка — не всегда радость. Но это упражнение — скорее утреннее удовольствие, чем тренировка.

Как его делать

Сразу после пробуждения:

  • Потянись всем телом, ощущая, как растягиваются мышцы.

  • Подними ноги вверх — примерно под углом 90 градусов к корпусу.

  • Вытяни руки вверх параллельно ногам, можно соединить кисти в замок для устойчивости.

  • Поочередно сгибай ноги в коленях и возвращай их обратно вверх — в удобном для тебя ритме.

  • Через 2 минуты встряхни руки и ноги в воздухе — как будто скидываешь усталость.

И всё! Тело проснулось, лимфа разогналась, настроение улучшилось.

Зачем это нужно

Такое простое движение:

  • уменьшает утренние отёки;

  • делает ноги легче;

  • даёт профилактику варикоза;

  • заряжает бодростью.

А главное — не требует усилий. Делай его ежедневно, и ты забудешь, что такое "тяжёлые ноги" по утрам.

Уточнения

Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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