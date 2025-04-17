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Дезодоранты не спасают? Вот что действительно работает

2:21
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Каждый, кто хоть раз сталкивался с липкими ладонями, мокрыми подмышками и коварными жёлтыми пятнами на одежде, знает: обычный антиперспирант — не всегда спасение. Но есть хорошие новости. Современная медицина предлагает действенные способы борьбы с потоотделением — и это не только уколы и таблетки. Вот 5 проверенных решений, которые действительно работают.

Гипергидроз
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Гипергидроз

1. Ионофорез: микротоки против влаги

Если потеют руки или ноги, попробуйте ионофорез. Конечности опускаются в ванночки с водой, а слабые импульсы доставляют лекарства прямо к потовым железам.

  • Курс: 5-10 процедур

  • Продолжительность: 20-40 минут

  • Результат: заметное снижение потоотделения уже через несколько сеансов.

2. Лазер: точечно и навсегда

Лазерная процедура удаляет сами потовые железы через микропрокол под местной анестезией.

  • Плюсы: без боли, без шрамов, без возврата

  • Минусы: подходит только для определённых зон

  • Время процедуры: 30-40 минут

  • Эффект: долговременный, практически пожизненный.

3. Уколы ботокса: блокировка сигналов

Инъекции ботулотоксина временно блокируют работу желез. Чаще всего применяются в зоне подмышек, на ладонях, стопах и лице.

  • Перед процедурой: проба Минора покажет, где колоть

  • Продолжительность: около 15 минут

  • Результат: до 6 месяцев без пота.

4. Удаление кожи: жёстко, но эффективно

Хирургическое удаление части кожи — радикальный способ, применяемый только в подмышках.

  • Гарантия: 100% избавление от пота и волос

  • Недостаток: возможный рубец или шрам

  • Решаются на него: только при сильной гипергидрозе и если другие методы не помогли.

5. Диета: пот в тарелке

То, что ты ешь, напрямую влияет на активность потовых желез.

  • Активаторы пота: острое, газировка, алкоголь

  • Сдерживающие продукты: сушёные фрукты, гречка, сыры, соя, молоко, петрушка

  • Совет: исключи подозрительные продукты на 5-7 дней, затем возвращай по одному и следи за реакцией организма.

Уточнения

Дезодора́нт (от фр. dés - приставка, означающая удаление, и лат. odor - запах) — косметическое средство для маскировки, ослабления или устранения неприятных запахов.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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