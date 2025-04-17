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Вес уходит во сне: секрет, который не афишируют диетологи

2:30
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Быстрое похудение не всегда вредно — если подходить к вопросу с умом. Экспресс-режим на 5 дней способен убрать 2-3 кг и подтянуть тело, если соблюдать разумные и мягкие правила. Этот мини-детокс вдохновлён методикой Джессики Харт, модели Victoria's Secret — и даёт ощутимый результат без голодания и срывов.

Похудение
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Похудение

1. Жидкая еда — двигатель прогресса

Основу рациона на эти 5 дней должны составлять овощные смузи — зелёные, насыщенные клетчаткой и витаминами. Их можно пить 4-5 раз в день. А вот завтрак и ужин оставь белковыми: омлет с овощами утром и рыба с салатом вечером помогут сохранить энергию и мышечный тонус.

2. 12 часов без еды — и жир сгорает

Один из главных лайфхаков — перерыв между ужином и завтраком должен составлять ровно 12 часов. Это помогает телу сначала переварить пищу, а затем — включить механизмы сжигания жира и детоксикации. Ужин в 8 вечера? Завтрак строго не раньше 8 утра.

3. Спи глубоко — худей быстрее

Мелатонин, который вырабатывается во время глубокого сна, не только регулирует биоритмы, но и ускоряет метаболизм. Постарайся ложиться и вставать в одно и то же время — это простое правило усиливает эффект от диеты и помогает телу восстановиться.

4. Двигайся хоть немного, но каждый день

Пятидневный план нужно подкрепить активностью. Не обязательно убиваться на тренировках — просто добавь движения: больше ходи, сделай пару подходов приседаний, включи лёгкую растяжку или йогу. Даже 20 минут в день дают результат.

5. Клетчатка — главный помощник пищеварения

Добавь в рацион овощи, салаты, зелень, а если не хочется жевать бесконечно — используй сухую клетчатку: её можно подмешать в смузи или творог. Это мягкое очищение организма без крайностей и таблеток.

6. Избавься от стрессов — и килограммы уйдут

Стресс замедляет метаболизм и вызывает "жор". Постарайся отказаться от тревожных новостей, наладить режим и при необходимости — попей мягкие натуральные успокоительные после консультации с врачом. Спокойствие — один из залогов успеха в похудении.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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