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Цветы, кожа и ваниль: что делает весенние ароматы-2025 такими чувственными

3:26
Моя семья » Красота и стиль

Новые весенние ароматы наполняют воздух атмосферой обновления и предвкушения, сочетая традиции и современную элегантность.

Девушка
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Девушка

Ладан и янтарь переплетаются с фруктовыми и древесными нотами, создавая насыщенное путешествие. Цветы придают свежести, а кожа и ваниль добавляют глубины и чувственности. Эти ароматы идеально подходят тем, кто ценит уникальность и изысканность.

  1. Purpose 50 Exceptional Extrait, Amouage. Amouage представил Purpose 50 Exceptional Extrait — новое творение с глубоким смыслом. Основой композиции стал ладан, который Квентин Биш и Рено Салмон интерпретировали через свежие ноты розового перца, тепло папируса, изысканный ветивер и сухость шафрана. Концентрация 50% ароматических масел и четырехнедельный процесс созревания усиливают богатство аромата. Упаковка, созданная Луизой Мертенс, с темно-зелеными и золотистыми тонами символизирует связь с землей.
  2. Burberry Her Eau de Parfum Intense, Burberry. Burberry выпустил Burberry Her Eau de Parfum Intense — яркий аромат для страстных женщин. Фрэн Саммерс воплотила энергию и уверенность в образе, созданном Марио Сорренти. Композиция включает фруктовые ноты земляники и апельсинового цвета, а теплая база из янтарного дерева углубляет аромат. Флакон в матово-розовом цвете подчеркивает женственность и динамику, делится наблюдениями греческий Elle.
  3. Very Good Girl Elixir, Carolina Herrera. Carolina Herrera представила Very Good Girl Elixir — обновленную версию культового Good Girl. Композиция с черной вишней, красной розой и ванилью обладает интенсивностью и чувственностью. Градиентный красно-черный флакон с золотыми деталями и участие Карли Клосс подчеркивают уникальность аромата.
  4. Nomade Lumière d'Égypte, Chloé. Chloé выпустила Nomade Lumière d'Égypte, вдохновленную Египтом — родиной основательницы бренда. Аромат, созданный на основе голубого лотоса, жасмина и кифи, раскрывается пряными нотами розовой ягоды и эфирного масла элеми. Флакон нежно-голубого цвета с кожаной деталью отражает дух свободы и уверенности.
  5. Daisy Wild Eau So Intense, Marc Jacobs. Marc Jacobs представил Daisy Wild Eau So Intense — аромат, вдохновленный природой. Композиция начинается с сияющих нот банана и жасмина, а завершается теплотой янтаря. Флакон, напоминающий букет полевых цветов, передает дух приключений.
  6. Bloom Parfum, Gucci. Gucci представил Gucci Bloom Parfum — гурманский аромат с ванилью и амброй. Альберто Мориллас добавил коралловый жасмин и туберозу, создав богатую текстуру. Янтарная эссенция из перуанского бальзама гармонично сочетается с ванилью, создавая игру сливочных и древесных оттенков. Аромат отражает связь женщины с ее телом и природой.

Уточнения

Парфюме́рия (фр. parfumerie «парфюмерная отрасль» ← parfumer «наполнять ароматом» ← fumer «дымить, окуривать») — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.

Весна́ — одно из четырёх времён года, переходный сезон между зимой и летом. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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