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Волосы с затылка теперь носят на бровях: хирург объяснил новую модную реальность и её секреты

2:13
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Пластический хирург Александр Гончаров, глава центра трансплантации волос в Институте пластической хирургии и косметологии, рассказал, что в последние годы пересадка волос с затылка на брови стала одной из самых востребованных эстетических процедур.

Девушка
Фото: stocksnap.io by Allef Vinicius, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Девушка

Он отметил, что пересаженные волосы нуждаются в особом уходе, включая стрижку и укладку, так как растут быстрее, чем естественные брови, и могут не всегда укладываться естественным образом.

Гончаров объяснил, что волосы, пересаженные на брови, имеют ту же структуру, что и волосы на голове, и растут быстрее, чем брови. Это делает их менее податливыми для естественной укладки. Процедура не только восстанавливает утраченные волосы, но и позволяет создать идеальную форму бровей, соответствующую актуальным трендам.

Она также популярна среди тех, кто хочет широкие брови, и среди пациентов с рубцами или повреждениями в этой области, вызванными ожогами, травмами, косметологическими процедурами или лучевой терапией, пишет Газета.Ru.

"Данная процедура идентична стандартной пересадке волос на голове, но здесь применяются более высокоточные инструменты. Пересадка занимает 3-4 часа. Процесс реабилитации после процедуры требует особых ограничений. В первые 7-10 дней заживают ранки, отпадают корки и проходит отек", — сказал Гончаров.

Во время реабилитации необходимо избегать контакта с бровями, не использовать косметику, спать на спине и применять антисептические спреи. В течение 2-3 недель после операции пересаженные волосы выпадают, что является нормальным этапом, после которого начинается рост новых через 2-2,5 месяца. Первый видимый результат проявляется через 6 месяцев, а полное восстановление занимает около года.

Гончаров подчеркнул, что процедура эффективна, но при наличии рубцов или других повреждений результат может зависеть от индивидуальных особенностей пациента, которые врач учитывает во время осмотра.

Уточнения

Пересадка волос или Трансплантация волос — метод восстановления волос на голове человека, а также в зонах усов, бороды, бакенбардов, бровей, ресниц хирургическим способом.

Бро́вь — дугообразное возвышение кожи над глазницей, имеющее волосяной покров и снабжённое особым мускулом.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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