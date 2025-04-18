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Бренды — не главное! Пять приёмов, чтобы выглядеть “дорого” за копейки

Моя семья » Красота и стиль

Желание выглядеть стильно и «дорого» вовсе не означает необходимость тратить половину зарплаты на брендовые вещи. Эффектный образ — это в первую очередь про вкус, внимание к деталям и умение правильно сочетать элементы гардероба. Разберёмся, как достичь вау-эффекта, не обнуляя банковский счёт.

Стильная девушка с пакетами в руках
Фото: Wikipedia by freestocks.org, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стильная девушка с пакетами в руках

Правильный крой решает всё

Даже недорогая одежда будет смотреться люксово, если она идеально сидит по фигуре. Обратите внимание на посадку: брюки должны подчёркивать силуэт, жакет — сидеть по плечам, а платье — подчёркивать талию. При необходимости не бойтесь обращаться к портному — лёгкая корректировка даст визуальный эффект дорогого изделия.

Ставка на нейтральную гамму

Бежевый, молочный, чёрный, серый, хаки, белый — цвета, которые всегда выглядят элегантно. Яркие оттенки тоже могут работать на образ, но именно нейтральные делают вещи «дороже» визуально. Особенно в сочетании с минималистичными формами.

Ткани и фактуры: выбираем с умом

Избегайте блестящего полиэстера и тонкого трикотажа — они выдают маленькую цену. Отдавайте предпочтение — матовым тканям, вроде хлопка, льна, шерсти, искусственной замши. Комбинируйте текстуры — это придаёт глубину образу.

Аксессуары как инвестиция

Чистая обувь, аккуратная сумка, серьги лаконичного дизайна и ремень с качественной фурнитурой способны преобразить даже простой лук. Не нужно иметь 20 аксессуаров — достаточно 2–3 универсальных, но продуманных.

Уход — ваш главный стилист

Гладкая кожа, ухоженные волосы и опрятный маникюр создают эффект люкса сильнее любого бренда. И это то, что доступно каждому.

Дорогой образ — не про цену вещей, а про внимание к деталям. Вложитесь не в бренды, а в понимание стиля, и тогда даже самые простые вещи будут работать на ваш имидж.

Уточнения

Бренд или иногда брэнд — комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик продукта либо услуги, который отличает товар или услугу одного продавца от товаров или услуг других продавцов; ментальная оболочка продукта или услуги — бренд является абстрактным названием.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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