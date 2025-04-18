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Секрет стройности без фитнеса: делаем лимфодренажный массаж дома

1:50
Моя семья » Красота и стиль

Чувствуете тяжесть в ногах, отёчность или просто хотите визуально «подтянуть» тело? Лимфодренажный самомассаж — простой и эффективный способ улучшить самочувствие и внешний вид, не выходя из дома. Эта техника пришла к нам из профессиональных спа, но сегодня доступна каждой.

массаж
Фото: openverse.org by gaelx, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
массаж

Зачем нужен лимфодренажный массаж?

Лимфодренаж улучшает циркуляцию лимфы — жидкости, которая выводит токсины и лишнюю воду. В результате уходят отёки, кожа становится более гладкой, уменьшаются проявления целлюлита и ощущается приятная лёгкость во всём теле.

Как делать лимфодренажный самомассаж дома

1. Подготовка

Нанесите на кожу массажное масло или крем с дренажным эффектом (подойдут компоненты вроде кофеина, розмарина, цитрусов).

2. Движения

Работайте мягко, без сильного нажима. Массаж выполняется по ходу лимфотока: от лодыжек вверх к коленям, затем к бедрам; от запястий — к плечам. Используйте круговые и поглаживающие движения.

3. Продолжительность

5–10 минут на каждую зону достаточно. Делайте массаж 2–3 раза в неделю, и уже через пару недель увидите разницу.

Советы для максимального эффекта

  1. Пейте больше воды после процедуры — это поможет ускорить выведение токсинов.
  2. Делайте массаж утром или вечером перед душем.
  3. Дополните уход контрастным душем и физической активностью.

Лимфодренажный самомассаж — это не только приятный ритуал, но и эффективный способ вернуть телу лёгкость, коже — упругость, а себе — уверенность. Достаточно 15 минут и пары правильных движений, чтобы увидеть настоящие изменения.

Уточнения

Масса́ж — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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