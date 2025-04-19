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Минеральная вода против отеков: очередной бьюти-тренд или рабочий лайфхак

1:20
Моя семья » Красота и стиль

Умывание с пузырьками — вот новый шаг в утренней рутине блогеров. Тикток пестрит видео, где девушки опускают лицо в миску с холодной минеральной водой. Кто-то добавляет лёд, кто-то — замороженные ягоды, а самые смелые просто выливают воду из бутылки на лицо. Но действительно ли это помогает?

Минеральная вода
Фото: commons.wikimedia.org by Onderwijsgek, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Минеральная вода

Что обещают инфлюенсеры

  • Быстрое снятие отеков.
  • Сужение пор.
  • Свежий, сияющий вид уже с утра.

Метод выглядит эффектно, занимает всего 10 секунд, а результат — будто после патчей и тоника одновременно.

А что говорит логика

Хотя научных подтверждений у метода пока нет, эффект всё же может быть:

  • Минеральная вода имеет pH ниже обычной — около 5-6,8, а значит, может мягко восстанавливать кислотно-щелочной баланс кожи.
  • Пузырьки и холод стимулируют движение лимфы, что действительно помогает убрать отёки и освежить цвет лица.
  • Контраст температуры сужает сосуды и уменьшает припухлости.

Но важно помнить: если есть склонность к куперозу или чувствительная кожа — ледяная вода может навредить. Лучше проконсультироваться со специалистом, прежде чем включать эту процедуру в постоянный уход.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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