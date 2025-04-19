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Шелушения, пятна, раздражение: как спасти кожу от весеннего хаоса

3:05
Моя семья » Красота и стиль

Каждую весну кожа словно сдаётся под натиском погоды: сухой воздух в помещениях, ветер на улице, резкие перепады температуры. Даже проверенные средства вдруг перестают работать, а лицо покрывается сухими пятнами и шелушениями, которые не скрыть макияжем. Что делать, если привычный уход больше не помогает?

Девушка
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Девушка

Почему кожа начинает шелушиться весной

Весна — время стресса для кожи. После холодов она ослаблена, а условия резко меняются: на улице становится теплее, в помещениях всё ещё сухо, а солнце активизируется. В это время кожный барьер особенно уязвим: он хуже удерживает влагу, быстрее теряет липиды, и любой раздражитель может вызвать воспаление или сухость.

Что действительно помогает

Чтобы восстановить кожу, важно не только увлажнять, но и укреплять её защитный барьер. На практике это означает:

  • Выбирать средства с нежными составами, без отдушек, спирта и раздражающих компонентов.
  • Использовать сыворотки с ниацинамидом или пантенолом - они успокаивают, уменьшают раздражения и помогают восстанавливать барьер.
  • Добавлять увлажняющий крем с несколькими видами гиалуроновой кислоты, чтобы удерживать влагу на разных уровнях кожи.
  • Следить за текстурой средств - утром подойдёт лёгкий флюид, вечером лучше использовать что-то плотнее, особенно если кожа шелушится.
  • Не забывать про уход за зоной вокруг глаз: тонкая кожа здесь часто первой реагирует на изменения погоды.

Утро и вечер: как выстроить уход

Утром

  • После очищения — мягкий тоник или термальная вода. Затем увлажняющая сыворотка, базовый крем и, если нужно, крем для глаз. Если воздух сухой (например, в офисе с отоплением), лучше нанести более насыщенное средство или сделать лёгкий массаж, чтобы усилить микроциркуляцию.

Вечером

Очищение должно быть деликатным — без мыла и агрессивных гелей. После умывания — увлажняющий или питательный крем, который наносится за 1-1,5 часа до сна, чтобы он успел впитаться. Можно дополнительно нанести средство локально на шелушащиеся участки.

Когда ждать результат

Если кожа сильно пересушена, улучшения могут появиться не сразу. Обычно состояние улучшается через 4-5 дней, но стабильный результат заметен через 2 недели регулярного ухода. В это время важно не менять средства слишком часто и не перегружать кожу большим количеством компонентов.

Весной коже особенно нужен деликатный подход и восстановление защитных механизмов. Если кремы не помогают, возможно, дело не в бренде, а в подборе текстуры и активных веществ. Увлажнение, успокаивающие компоненты и простая, понятная рутина — вот что действительно работает, когда кожа начинает "сдавать позиции".

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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