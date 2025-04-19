Шелушения, пятна, раздражение: как спасти кожу от весеннего хаоса

Каждую весну кожа словно сдаётся под натиском погоды: сухой воздух в помещениях, ветер на улице, резкие перепады температуры. Даже проверенные средства вдруг перестают работать, а лицо покрывается сухими пятнами и шелушениями, которые не скрыть макияжем. Что делать, если привычный уход больше не помогает?
Весна — время стресса для кожи. После холодов она ослаблена, а условия резко меняются: на улице становится теплее, в помещениях всё ещё сухо, а солнце активизируется. В это время кожный барьер особенно уязвим: он хуже удерживает влагу, быстрее теряет липиды, и любой раздражитель может вызвать воспаление или сухость.
Чтобы восстановить кожу, важно не только увлажнять, но и укреплять её защитный барьер. На практике это означает:
Очищение должно быть деликатным — без мыла и агрессивных гелей. После умывания — увлажняющий или питательный крем, который наносится за 1-1,5 часа до сна, чтобы он успел впитаться. Можно дополнительно нанести средство локально на шелушащиеся участки.
Если кожа сильно пересушена, улучшения могут появиться не сразу. Обычно состояние улучшается через 4-5 дней, но стабильный результат заметен через 2 недели регулярного ухода. В это время важно не менять средства слишком часто и не перегружать кожу большим количеством компонентов.
Весной коже особенно нужен деликатный подход и восстановление защитных механизмов. Если кремы не помогают, возможно, дело не в бренде, а в подборе текстуры и активных веществ. Увлажнение, успокаивающие компоненты и простая, понятная рутина — вот что действительно работает, когда кожа начинает "сдавать позиции".
Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
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