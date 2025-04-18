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Без липосакции и диет: что поможет убрать лишнее уже этой весной

3:08
Моя семья » Красота и стиль

С приходом весны желание привести фигуру в порядок становится особенно острым. Наряду с тренировками и диетами, всё больше людей обращаются к аппаратным и инъекционным процедурам, которые помогают ускорить результат.

Женская талия
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Женская талия

Липолиз Ulfit - ультразвук против жира

Это процедура, которая разрушает жировые клетки с помощью сфокусированного ультразвука (HIFU). Волны прогревают ткани, разрушая мембраны жировых клеток — и запускается процесс липолиза. Отлично подходит для проблемных зон: бока, живот, бедра, спина и руки.

  • Без хирургического вмешательства.
  • Эффект виден уже после первого сеанса.
  • Продолжает усиливаться в течение 2-3 недель.
  • Подтягивает кожу и уменьшает объём.

Эндосфера - массаж, который делает тело легче

Процедура сочетает вакуум, компрессию и микровибрацию. Такой подход стимулирует лимфодренаж, улучшает кровообращение и тонус кожи.

  • Борется с отеками.
  • Улучшает контуры тела.
  • Повышает эластичность и плотность кожи.

Icoone Laser - стимуляция фибробластов и липолиз

Инновационная методика, сочетающая массаж, вакуумно-волновую терапию и лазерное воздействие. Аппарат использует сразу две технологии — диодный лазер и LED-свет, чтобы воздействовать на жировую ткань и стимулировать выработку коллагена.

  • Улучшает качество кожи.
  • Активирует обменные процессы.
  • Повышает упругость и устраняет рыхлость.

Липолитики - инъекции против жировых отложений

Препараты для инъекционного липолиза бывают двух типов:

  • Прямые липолитики: разрушают жировые клетки и выводят их из организма
  • MesoSculpt C71 и MesoEye C71: запускают внутренний липолиз без разрушения клеток, уменьшая их объём

Эффект усиливается за счёт входящих в состав компонентов: гиалуроновой кислоты, витаминов и аминокислот, которые подтягивают кожу и улучшают её текстуру.

  • Важно: работают только в комплексе с правильным питанием и активностью.

Tesla Former - магнитные импульсы для мышц

Аппарат воздействует на мышечную ткань с помощью магнитных волн высокой мощности, вызывая активные сокращения мышц. В результате:

  • Укрепляется мышечный корсет.
  • Уменьшаются объёмы.
  • Повышается упругость кожи.
  • Стимулируется синтез коллагена.

Обертывания - классика для гладкой и подтянутой кожи

Процедура основана на нанесении активного состава и укутывании тела плёнкой. Она усиливает кровообращение и обмен веществ, а также помогает:

  • Уменьшить объёмы.
  • Вывести лишнюю жидкость.
  • Улучшить текстуру кожи.

Часто используется как дополнение к диете и спорту. Составы могут включать масла, экстракты и витамины, действующие на глубокие слои кожи.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса - снижение массы тела живого организма человека.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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