Без липосакции и диет: что поможет убрать лишнее уже этой весной

3:08 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

С приходом весны желание привести фигуру в порядок становится особенно острым. Наряду с тренировками и диетами, всё больше людей обращаются к аппаратным и инъекционным процедурам, которые помогают ускорить результат.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Женская талия

Липолиз Ulfit - ультразвук против жира

Это процедура, которая разрушает жировые клетки с помощью сфокусированного ультразвука (HIFU). Волны прогревают ткани, разрушая мембраны жировых клеток — и запускается процесс липолиза. Отлично подходит для проблемных зон: бока, живот, бедра, спина и руки.

Без хирургического вмешательства.

Эффект виден уже после первого сеанса.

Продолжает усиливаться в течение 2-3 недель.

Подтягивает кожу и уменьшает объём.

Эндосфера - массаж, который делает тело легче

Процедура сочетает вакуум, компрессию и микровибрацию. Такой подход стимулирует лимфодренаж, улучшает кровообращение и тонус кожи.

Борется с отеками.

Улучшает контуры тела.

Повышает эластичность и плотность кожи.

Icoone Laser - стимуляция фибробластов и липолиз

Инновационная методика, сочетающая массаж, вакуумно-волновую терапию и лазерное воздействие. Аппарат использует сразу две технологии — диодный лазер и LED-свет, чтобы воздействовать на жировую ткань и стимулировать выработку коллагена.

Улучшает качество кожи.

Активирует обменные процессы.

Повышает упругость и устраняет рыхлость.

Липолитики - инъекции против жировых отложений

Препараты для инъекционного липолиза бывают двух типов:

Прямые липолитики: разрушают жировые клетки и выводят их из организма

разрушают жировые клетки и выводят их из организма MesoSculpt C71 и MesoEye C71: запускают внутренний липолиз без разрушения клеток, уменьшая их объём

Эффект усиливается за счёт входящих в состав компонентов: гиалуроновой кислоты, витаминов и аминокислот, которые подтягивают кожу и улучшают её текстуру.

Важно: работают только в комплексе с правильным питанием и активностью.

Tesla Former - магнитные импульсы для мышц

Аппарат воздействует на мышечную ткань с помощью магнитных волн высокой мощности, вызывая активные сокращения мышц. В результате:

Укрепляется мышечный корсет.

Уменьшаются объёмы.

Повышается упругость кожи.

Стимулируется синтез коллагена.

Обертывания - классика для гладкой и подтянутой кожи

Процедура основана на нанесении активного состава и укутывании тела плёнкой. Она усиливает кровообращение и обмен веществ, а также помогает:

Уменьшить объёмы.

Вывести лишнюю жидкость.

Улучшить текстуру кожи.

Часто используется как дополнение к диете и спорту. Составы могут включать масла, экстракты и витамины, действующие на глубокие слои кожи.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса - снижение массы тела живого организма человека.



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