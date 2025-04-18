Антицеллюлитный крем и обёртывания — развод или спасение? Правда, которую скрывают бренды

1:53 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Целлюлит — это слово, которое вызывает тревогу у миллионов женщин. Косметическая индустрия активно продаёт «волшебные» решения: кремы, обёртывания, массажные банки. Но действительно ли всё это работает? Или мы платим за иллюзию? Давайте разберёмся, что помогает на практике, а что остаётся просто красивым маркетингом.

Фото: Freepik by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Целлюлит

Что действительно работает

Физическая активность

Кардионагрузки и силовые тренировки помогают улучшить кровообращение, сжечь жир и укрепить мышцы — всё это снижает выраженность целлюлита.

Сбалансированное питание

Рацион с достаточным количеством белка, клетчатки и воды — основа борьбы с целлюлитом. Уменьшение сахара и соли значительно улучшает внешний вид кожи.

Антицеллюлитный массаж

Проверенные методы, как лимфодренажный или вакуумный массаж, действительно улучшают циркуляцию и разглаживают кожу при регулярном применении.

Косметология

Процедуры вроде радиочастотного лифтинга показывают хорошие результаты, особенно в комплексе с тренировками и уходом.

Что — просто маркетинг

«Чудо-кремы»

Они могут увлажнять кожу, но не разрушат жировые клетки. Без физических усилий они не дадут долгосрочного эффекта.

Модные обёртывания

Они дают временный эффект — кожа становится более гладкой, но через пару дней всё возвращается.

БАДы и детокс-программы

Научно доказанного влияния на целлюлит у большинства из них нет. Это просто красивые обещания на упаковке.

Целлюлит — это комплексная проблема, и волшебной пилюли от него не существует. Не позволяйте маркетингу управлять вашим телом — выбирайте осознанный подход и действуйте на результат, а не на эмоции.

Уточнения

Целлюлит — особенность внешнего вида кожи, обусловленная структурными изменениями подкожно-жировой клетчатки.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.