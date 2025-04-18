Пухлые губы без филлеров: просто выбери правильную помаду

Хочешь увеличить губы — но без уколов и фотошопа? Всё, что тебе нужно, — правильный цвет и немного блеска. Эксперты в макияже давно знают: оттенок играет ключевую роль, и с помощью грамотно подобранной помады можно легко добавить объёма.
Даже в эпоху clean girl эстетики и минимализма в макияже эффектные губы остаются главным акцентом образа. Главное — не ошибиться с цветом.
И не забудь про карандаш в тон помады, растушеванный по контуру — это приём визажистов, который даёт тот самый "пухлый" эффект без уколов.
Губна́я пома́да (фр. pommade, итал. pomata из лат. pōmum - "яблоко") — косметический продукт для яркой окраски, защиты и/или увлажнения губ.
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Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.