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Пухлые губы без филлеров: просто выбери правильную помаду

1:38
Моя семья » Красота и стиль

Хочешь увеличить губы — но без уколов и фотошопа? Всё, что тебе нужно, — правильный цвет и немного блеска. Эксперты в макияже давно знают: оттенок играет ключевую роль, и с помощью грамотно подобранной помады можно легко добавить объёма.

Коричневая помада
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Коричневая помада

Даже в эпоху clean girl эстетики и минимализма в макияже эффектные губы остаются главным акцентом образа. Главное — не ошибиться с цветом.

Какие оттенки реально работают

Пудрово-розовый

  • Нежный, естественный и подчёркивает природную форму губ. Хорошо сочетается с карандашом в тон кожи и даёт мягкий объём.

Персиковый

  • Тёплый и свежий оттенок делает губы визуально более полными и при этом сохраняет лёгкость макияжа.

Коралловый

  • Если хочется немного цвета, но без утяжеления — коралл идеально справляется с задачей. Плюс он освежает лицо.

Светло-бежевый (nude)

  • Главное — подобрать оттенок чуть светлее кожи. Он создаёт эффект увеличения за счёт светлого акцента в центре губ.

Блеск любого светлого оттенка

  • Глянец отражает свет и усиливает эффект объёма. Можно наносить поверх помады или на голые губы.

Чего стоит избегать

  • Тёмных оттенков (кофейных, сливовых, бордовых): они визуально уменьшают губы.
  • Матового финиша: без светоотражения губы выглядят плоскими.

И не забудь про карандаш в тон помады, растушеванный по контуру — это приём визажистов, который даёт тот самый "пухлый" эффект без уколов.

Уточнения

Губна́я пома́да (фр. pommade, итал. pomata из лат. pōmum - "яблоко") — косметический продукт для яркой окраски, защиты и/или увлажнения губ.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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