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Что делать, если ты ненавидишь свою новую стрижку: 5 спасительных идей

Моя семья » Красота и стиль

Ты пришла в салон за освежением кончиков, а вышла с половиной волос? Знакомо. Первые мысли — паника, сожаление и желание срочно отменить случившееся. Но не спеши рыдать в подушку: ты не одна, и выход есть. Вот 5 способов, которые помогут пережить бьюти-фейл и даже превратить его в повод для перемен.

Рубашка
Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рубашка

Перестричься — да, снова

  • Парадоксально, но иногда лучшее решение — взять и ещё раз подстричься. Только не "как было", а совсем иначе. Сейчас в моде пикси-маллет, градуированные формы и дерзкие челки. Новый образ может удивить тебя самой — и приятно.

Поменять цвет волос

  • Один и тот же срез на разном цвете смотрится совсем по-другому. Светлые тона визуально добавляют объёма, балаяж и мелирование отвлекают внимание от несовершенств формы. А еще, как показывает практика, свежий цвет = новое настроение.

Убрать волосы в пучок

  • Если длина позволяет — собирай низкий пучок, закрути его в жгут и зафиксируй резинкой. Такой способ спасает в 9 из 10 случаев. Можно менять аксессуары, пробовать разные формы — и никто не догадается, что тебе что-то не нравится.

Добавить челку

  • Чёлка меняет весь образ — и визуально, и эмоционально. Она может отвлечь внимание от длины и добавить стрижке стиля. Попробуй объемную, удлинённую или модную "почтовый ящик". Быстрая укладка и лак — и ты снова сияешь.

Освоить укладку

  • Меняй пробор, используй гель, добавь небрежности или, наоборот, чёткости — укладка решает многое. Даже неидеальная стрижка может смотреться стильно, если найти свой вариант укладки. Экспериментируй, пока не понравится отражение в зеркале.

А если совсем никак — есть парики, наращивание, и, конечно, маски для ускорения роста волос. Но, возможно, новая стрижка — это именно то, что нужно, чтобы начать новый этап. Вдруг ты просто ещё не увидела в ней себя?

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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