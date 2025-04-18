Ваши ноги и руки заслуживают лучшего — узнайте, как справиться с “гусиной кожей”

1:50 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Если вы замечаете на руках или ногах сухие бугорки, шероховатость или чувство стянутости — скорее всего, речь идёт о так называемой «гусиной коже» (кератозе). Это не опасное, но весьма неприятное состояние, особенно в тёплое время года, когда хочется носить открытую одежду. К счастью, с этой проблемой можно легко справиться.

Фото: commons.wikimedi.org by U3190523, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Руки

Что такое «гусиная кожа»?

Кератоз — это результат скопления ороговевших клеток вокруг волосяных фолликулов. Он часто сопровождается сухостью и может быть вызван генетикой, недостатком витаминов или неправильным уходом за кожей.

Советы дерматологов: как устранить проблему

Регулярное отшелушивание

Используйте мягкие скрабы или средства с AHA/BHA-кислотами 2–3 раза в неделю. Это поможет удалить мёртвые клетки и разгладить кожу.

Интенсивное увлажнение

Отдавайте предпочтение кремам с мочевиной, молочной кислотой, церамидами. Они глубоко питают и восстанавливают барьер кожи.

Правильное очищение

Избегайте агрессивных мыл и гелей с сульфатами. Выбирайте деликатные очищающие средства без спирта.

Тёплая вода вместо горячей

Горячая вода усиливает сухость. Старайтесь мыться в тёплой воде и не дольше 10–15 минут.

Питание и витамины

Добавьте в рацион витамины A и E, омега-3 жирные кислоты — они поддерживают здоровье кожи изнутри.

Избавиться от «гусиной кожи» и сухости реально — главное, соблюдать регулярность и использовать проверенные методы. Дерматологи утверждают: комплексный подход и бережный уход дают видимый результат уже через несколько недель.

Уточнения

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.