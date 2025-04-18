Ваши ноги и руки заслуживают лучшего — узнайте, как справиться с “гусиной кожей”

Если вы замечаете на руках или ногах сухие бугорки, шероховатость или чувство стянутости — скорее всего, речь идёт о так называемой «гусиной коже» (кератозе). Это не опасное, но весьма неприятное состояние, особенно в тёплое время года, когда хочется носить открытую одежду. К счастью, с этой проблемой можно легко справиться.
Кератоз — это результат скопления ороговевших клеток вокруг волосяных фолликулов. Он часто сопровождается сухостью и может быть вызван генетикой, недостатком витаминов или неправильным уходом за кожей.
Используйте мягкие скрабы или средства с AHA/BHA-кислотами 2–3 раза в неделю. Это поможет удалить мёртвые клетки и разгладить кожу.
Отдавайте предпочтение кремам с мочевиной, молочной кислотой, церамидами. Они глубоко питают и восстанавливают барьер кожи.
Избегайте агрессивных мыл и гелей с сульфатами. Выбирайте деликатные очищающие средства без спирта.
Горячая вода усиливает сухость. Старайтесь мыться в тёплой воде и не дольше 10–15 минут.
Добавьте в рацион витамины A и E, омега-3 жирные кислоты — они поддерживают здоровье кожи изнутри.
Избавиться от «гусиной кожи» и сухости реально — главное, соблюдать регулярность и использовать проверенные методы. Дерматологи утверждают: комплексный подход и бережный уход дают видимый результат уже через несколько недель.
Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
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Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.