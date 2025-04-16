После 30 кожа меняется, но ты можешь управлять процессом! Один лайфхак, чтобы продлить молодость

После 30 лет кожа начинает меняться — становится суше, тусклее, тоньше. Всё из-за снижения активности сальных желез и уменьшения выработки эластина. Но это не приговор — просто сигнал: пора перейти на новый уровень ухода.
Ретинол, он же жирорастворимый витамин А, давно зарекомендовал себя как один из самых мощных компонентов в косметике. Он работает сразу по нескольким фронтам:
После курса средств с ретинолом кожа действительно преображается — становится более плотной, сияющей и ровной.
Дополнительным помощником в борьбе за молодость может стать массаж. Он стимулирует кровообращение и активизирует выработку коллагена. На выбор — классические техники, лимфодренаж, миофасциальный массаж, глубокий буккальный или тренд последних лет — гуаша.
Отшелушивание — не только про сияние, но и про здоровье кожи. Поверхностные пилинги можно делать и дома, чтобы убрать омертвевшие клетки и вернуть лицу свежесть. А вот за срединными процедурами лучше идти к специалисту — это уже косметология, требующая профессионального подхода.
Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
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Самый питательный фрукт в мире выглядит странно, растёт в горах и напоминает десерт. Но внутри него — коктейль из витаминов и пользы.