После 30 кожа меняется, но ты можешь управлять процессом! Один лайфхак, чтобы продлить молодость

1:35 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

После 30 лет кожа начинает меняться — становится суше, тусклее, тоньше. Всё из-за снижения активности сальных желез и уменьшения выработки эластина. Но это не приговор — просто сигнал: пора перейти на новый уровень ухода.

Фото: freepik.com by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Умывание

Ретинол — звезда антивозрастного ухода

Ретинол, он же жирорастворимый витамин А, давно зарекомендовал себя как один из самых мощных компонентов в косметике. Он работает сразу по нескольким фронтам:

запускает синтез коллагена;

улучшает плотность кожи;

мягко отшелушивает, делая кожу гладкой;

выравнивает рельеф и тон лица;

помогает в борьбе с пигментацией;

визуально сужает поры.

После курса средств с ретинолом кожа действительно преображается — становится более плотной, сияющей и ровной.

Массаж вместо инъекций? Почему бы и нет

Дополнительным помощником в борьбе за молодость может стать массаж. Он стимулирует кровообращение и активизирует выработку коллагена. На выбор — классические техники, лимфодренаж, миофасциальный массаж, глубокий буккальный или тренд последних лет — гуаша.

Пилинги против тусклости и пятен

Отшелушивание — не только про сияние, но и про здоровье кожи. Поверхностные пилинги можно делать и дома, чтобы убрать омертвевшие клетки и вернуть лицу свежесть. А вот за срединными процедурами лучше идти к специалисту — это уже косметология, требующая профессионального подхода.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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