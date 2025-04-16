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После 30 кожа меняется, но ты можешь управлять процессом! Один лайфхак, чтобы продлить молодость

1:35
Моя семья » Красота и стиль

После 30 лет кожа начинает меняться — становится суше, тусклее, тоньше. Всё из-за снижения активности сальных желез и уменьшения выработки эластина. Но это не приговор — просто сигнал: пора перейти на новый уровень ухода.

Умывание
Фото: freepik.com by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Умывание

Ретинол — звезда антивозрастного ухода

Ретинол, он же жирорастворимый витамин А, давно зарекомендовал себя как один из самых мощных компонентов в косметике. Он работает сразу по нескольким фронтам:

  • запускает синтез коллагена;
  • улучшает плотность кожи;
  • мягко отшелушивает, делая кожу гладкой;
  • выравнивает рельеф и тон лица;
  • помогает в борьбе с пигментацией;
  • визуально сужает поры.

После курса средств с ретинолом кожа действительно преображается — становится более плотной, сияющей и ровной.

Массаж вместо инъекций? Почему бы и нет

Дополнительным помощником в борьбе за молодость может стать массаж. Он стимулирует кровообращение и активизирует выработку коллагена. На выбор — классические техники, лимфодренаж, миофасциальный массаж, глубокий буккальный или тренд последних лет — гуаша.

Пилинги против тусклости и пятен

Отшелушивание — не только про сияние, но и про здоровье кожи. Поверхностные пилинги можно делать и дома, чтобы убрать омертвевшие клетки и вернуть лицу свежесть. А вот за срединными процедурами лучше идти к специалисту — это уже косметология, требующая профессионального подхода.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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