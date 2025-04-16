Между шпильками и слезами: как финал Mrs. Globe превратился в трибуну силы

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80 участниц, один глобальный финал — и блестящее выступление представительниц Казахстана, которое не осталось незамеченным.

Фото: Пресс-служба Московской недели моды Московская неделя моды

В китайском финале международного конкурса Mrs. Globe 2025 особое внимание досталось казахстанским конкурсанткам. Они не просто вышли в финал, а уверенно вошли в топ-30 лучших женщин мира, чем заслуженно вызвали восторг публики и жюри.

Победа, полная грации

Победительницей конкурса стала Анурадха Гарг из Индии. В декабре 2024 года она уже получила титул "Миссис Индия", а теперь забрала и международную корону. Жюри отметило её естественность, грацию и целеустремлённость, назвав именно эти качества ключом к победе.

Призовые места также заняли участницы из Испании, Новой Зеландии, Африки и Индонезии.

Казахстанская гордость

Особая гордость Казахстана — Марина Ашербекова-Воеводина. В прошлом году она получила титул Mrs. Eurasia Globe, а теперь стала второй вице-миссис Mrs. Globe 2025. Такое достижение — не только личная победа Марины, но и мощный символ для всей страны.

Организаторы конкурса поделились в соцсетях:

"Наши невероятные участницы достойно представили Казахстан и вошли в топ-30 лучших женщин мира! Особая гордость — Марина Воеводина, которая завоевала титул второй вице-миссис Mrs. Globe! Это была мощная и вдохновляющая история — о силе, красоте и безграничных возможностях казахстанских женщин. Спасибо за ваш блеск, уверенность и веру в себя!"

Вдохновение, которое вдохновляет

Финал Mrs. Globe 2025 стал не просто конкурсом — а сценой, на которой засияла настоящая женская сила, внутренняя и внешняя красота, и искренняя вера в возможности без границ.

Уточнения

Красота́ — эстетическая (неутилитарная, непрактическая) категория, обозначающая совершенство, гармоничное сочетание аспектов объекта, при котором последний вызывает у наблюдателя эстетическое наслаждение.



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