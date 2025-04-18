Взорвёт образ или сведёт с ума? Чёлка — плюсы и минусы, прежде чем идти к парикмахеру

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1:42
Моя семья » Красота и стиль

Хочется перемен? Челка — самый быстрый способ сменить образ. Но всё не так просто. Сегодня ты с французским шиком, а завтра — с норовистой шторкой, которую не укладывает даже фен. Прежде чем идти в салон, задай себе эти 7 вопросов.

Женщина
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Женщина

Подойдёт ли челка твоей форме лица

  • Овальное: тебе повезло, подойдёт почти любая.
  • Круглое: выбери косую или асимметричную.
  • Квадратное: мягкая, рваная, шторка.
  • Треугольное: длинная боковая или шторка.
  • Удлинённое: густая прямая до бровей.

Готова ли ты к укладке каждое утро

Челка не просыпается красивой. Нужны щётка, фен, утюжок, сухой шампунь и терпение.

Будешь ли её регулярно подравнивать

Через 2-3 недели волосы начинают лезть в глаза. Или часто ходишь к мастеру, или учишься стричь сама.

Учитываешь ли свой тип волос

  • Тонкие: быстро теряют объём.
  • Густые: нужно прореживать.
  • Волнистые и кудрявые: челка может "жить своей жизнью".

Что ты хочешь от челки

  • Прямая: драма и акцент на глаза.
  • Рваная: лёгкость и творческий вайб.
  • Шторка: универсальный и модный выбор.
  • Асимметрия: мягкая смена имиджа.
  • Микрочелка: эффектно, но смело.

Подходит ли она к твоему образу жизни

Спорт, офисный дресс-код, жара — всё это может превратить челку в источник раздражения.

Готова ли ты к отращиванию

Это будет долго. И не очень красиво. Заколки, ободки и терпение — твои лучшие друзья.

Уточнения

Причёска - форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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