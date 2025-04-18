Взорвёт образ или сведёт с ума? Чёлка — плюсы и минусы, прежде чем идти к парикмахеру

Хочется перемен? Челка — самый быстрый способ сменить образ. Но всё не так просто. Сегодня ты с французским шиком, а завтра — с норовистой шторкой, которую не укладывает даже фен. Прежде чем идти в салон, задай себе эти 7 вопросов.
Челка не просыпается красивой. Нужны щётка, фен, утюжок, сухой шампунь и терпение.
Через 2-3 недели волосы начинают лезть в глаза. Или часто ходишь к мастеру, или учишься стричь сама.
Спорт, офисный дресс-код, жара — всё это может превратить челку в источник раздражения.
Это будет долго. И не очень красиво. Заколки, ободки и терпение — твои лучшие друзья.
Причёска - форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.
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Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.