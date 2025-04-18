Хотела идеально гладкую кожу — получила ожоги. Почему лазерная шлифовка подходит не всем

Лазерная шлифовка — одна из самых востребованных процедур в эстетической косметологии. Она обещает ровный рельеф кожи, уменьшение пор, пигментации и следов постакне, а также эффект «свежего лица» даже без макияжа. Но прежде чем записываться в клинику, важно понять, кому процедура действительно подойдёт, а кому стоит держаться от неё подальше.
Во время лазерной шлифовки верхние слои эпидермиса испаряются под действием лазерного луча. Это запускает процесс регенерации: кожа становится более гладкой, плотной и молодой. Процедура может быть абляционной (с повреждением поверхности) и неабляционной (более щадящей), в зависимости от решаемой задачи.
Важно: наибольший эффект достигается при прохождении курса процедур, а не одной сессии.
Перед процедурой обязательна консультация с дерматологом-косметологом: только специалист может определить, безопасно ли воздействие лазера именно для вашей кожи.
Лазерная шлифовка — это не чудо, а работающий инструмент, который при правильном подходе действительно способен преобразить кожу. Главное — не идти на процедуру спонтанно, а оценить все «за» и «против» вместе с врачом. Тогда результат порадует — и в зеркале, и на селфи.
Ла́зер или опти́ческий ква́нтовый генера́тор, — устройство, преобразующее энергию накачки (световую, электрическую, тепловую, химическую и др.) в энергию когерентного, монохроматического, поляризованного и узконаправленного потока излучения.
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