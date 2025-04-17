Хочешь кожу чище — убери это из рациона: 4 продукта, которые лучше исключить

Прыщи не всегда связаны только с гормонами или неправильным уходом за кожей. Питание играет куда более важную роль, чем принято думать. Некоторые продукты буквально запускают воспаление изнутри, провоцируя высыпания даже у тех, у кого кожа была чистой. А вот правильный рацион способен заметно улучшить состояние кожи — без дорогостоящих средств.
Цинк - помогает коже справляться с воспалениями:
Бета-каротин - регулирует жирность кожи:
Морковь, тыква, шпинат, брокколи, зелень.
Овощи и зелень не только улучшают общее состояние кожи, но и нормализуют водно-жировой баланс, предотвращая закупорку пор.
Если кожа постоянно "бунтует" — начни не с аптечки, а с тарелки.
Акне́ (от др.-греч. ἀκμή - остриё, разгар, расцвет), или угри - это длительное воспалительное состояние кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.
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