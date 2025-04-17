Хочешь кожу чище — убери это из рациона: 4 продукта, которые лучше исключить

1:56 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Прыщи не всегда связаны только с гормонами или неправильным уходом за кожей. Питание играет куда более важную роль, чем принято думать. Некоторые продукты буквально запускают воспаление изнутри, провоцируя высыпания даже у тех, у кого кожа была чистой. А вот правильный рацион способен заметно улучшить состояние кожи — без дорогостоящих средств.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Акне

Продукты, которые провоцируют акне

Трансжиры и фастфуд

Бургеры, колбаски, замороженные полуфабрикаты — все они содержат трансжиры, которые повышают уровень воспаления в организме. Плюс — они нарушают работу сальных желез.

Сладкое и газировка

Кондитерка и сладкие напитки резко поднимают уровень сахара в крови. В ответ организм вырабатывает инсулин — и кожа становится жирнее. Это идеальные условия для закупорки пор и воспаления.

Кофе

Не сам кофеин, а органические кислоты из зёрен повышают уровень кортизола — гормона стресса. А тот, в свою очередь, стимулирует сальные железы. Результат — больше себума, больше воспалений.

Алкоголь и концентрированные соки

Алкоголь обезвоживает, нарушает работу печени и снижает защиту кожи. В результате токсины выходят через пот — и кожа реагирует раздражением и акне.

Что стоит добавить в рацион

Цинк - помогает коже справляться с воспалениями:

Печень (говяжья, куриная).

Семечки тыквы и арбуза.

Кедровые орехи, пекан.

Бета-каротин - регулирует жирность кожи:

Морковь, тыква, шпинат, брокколи, зелень.

Овощи и зелень не только улучшают общее состояние кожи, но и нормализуют водно-жировой баланс, предотвращая закупорку пор.

Если кожа постоянно "бунтует" — начни не с аптечки, а с тарелки.

Уточнения

Акне́ (от др.-греч. ἀκμή - остриё, разгар, расцвет), или угри - это длительное воспалительное состояние кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.



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