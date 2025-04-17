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Нанопластика против кератина: безопасное выпрямление — это реально

4:12
Моя семья » Красота и стиль

Если ты мечтаешь о гладких и блестящих волосах без жёсткой химии, нанопластика — это то, что стоит рассмотреть. Эта процедура не только выпрямляет локоны, но и восстанавливает их, делает мягкими, ухоженными и сияющими. Главное — знать, как она работает, кому подходит и как ухаживать за результатом.

Женщина с длинными волосами
Фото: freepik.com by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина с длинными волосами

Что такое нанопластика

Нанопластика — это процедура выпрямления волос с восстановлением структуры. В её состав входят аминокислоты, коллаген, протеины, масла и витамины, а вот формальдегида — нет (или его минимум). Под действием температуры активные вещества проникают вглубь волоса, изменяя его форму и укрепляя структуру. Результат — гладкие, послушные и блестящие волосы на срок до 6 месяцев.

Преимущества нанопластики:

  • Выпрямляет даже упругие кудри.
  • Делает волосы гладкими, блестящими, убирает пушистость.
  • Питает и укрепляет волосы изнутри.
  • Считается более безопасной, чем кератин, так как не содержит агрессивной химии.
  • Подходит для большинства типов волос.
  • Эффект сохраняется на 3-6 месяцев.
  • Волосы становятся менее подвержены статике и ломкости.

Недостатки, которые нужно учитывать

  • Стоимость выше средней.
  • Процедура длится от 3 до 6 часов.
  • Может слегка осветлить окрашенные волосы.
  • Потребует особого ухода — бессульфатные шампуни и маски.
  • Возможно снижение объёма у корней.
  • Есть противопоказания: беременность, лактация, кожные заболевания, сильное выпадение.
  • Необходим опытный мастер — при ошибках волосы можно повредить.

Как нанопластика отличается от других процедур

Нанопластика

  • Выпрямляет волосы, придаёт блеск и ухоженность.
  • В составе — аминокислоты, масла, витамины.
  • Без формальдегида, щадящее действие.
  • Подходит кудрявым и волнистым волосам.

Кератиновое выпрямление

  • Основной эффект — сильное выпрямление.
  • В составе — кератин и часто формальдегид.
  • Более агрессивная процедура.
  • Эффект держится 2-4 месяца.

Ботокс для волос

  • Не выпрямляет, а восстанавливает структуру.
  • Содержит кератин, аминокислоты, масла.
  • Самый щадящий вариант.
  • Подходит повреждённым, ослабленным волосам.
  • Эффект сохраняется 1-3 месяца.

Как проходит процедура

Подготовка

  • Волосы моют шампунем глубокой очистки, сушат до 50-80%. Проводят тест на аллергию и подбирают состав.

Нанесение состава

  • Волосы делят на тонкие пряди и покрывают составом, отступая от корней. Выдержка — 30-60 минут.

Фиксация утюжком

  • Волосы сушат и выпрямляют прядь за прядью горячим утюжком, закрепляя эффект.

Как ухаживать за волосами после нанопластики

  • Не мойте голову первые 48-72 часа.
  • Избегайте резинок, заколок, бани и бассейна.
  • Используйте только бессульфатные шампуни и кондиционеры.
  • Делайте питательные маски 1-2 раза в неделю.
  • Защищайте волосы от солнца (средства с SPF).
  • Сушите естественно или тёплым воздухом с термозащитой.

Главное о нанопластике

  • Подходит кудрявым и волнистым волосам.
  • Выпрямляет, укрепляет, придаёт блеск.
  • Безопаснее кератина, но требует ухода.
  • Эффект до 6 месяцев.
  • Противопоказания и риски — есть, особенно при неправильном подходе.

Нанопластика — отличный выбор для тех, кто хочет добиться гладкости и блеска без агрессивных химических составов. Эта процедура подходит обладательницам кудрявых и волнистых волос, желающим не только выпрямить локоны, но и улучшить их структуру.

Уточнения

Во́лосы - придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток, ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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