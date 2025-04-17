Срочно в салон — эти окрашивания больше не в моде в 2025 году

Мир окрашивания волос не стоит на месте, и то, что вчера казалось вершиной стиля, сегодня может смотреться устаревшим. Тренды в окрашивании меняются стремительно, а вместе с ними — и наше представление о модном и актуальном. В 2025 году стилисты настоятельно рекомендуют попрощаться с рядом техник и оттенков, которые уже не работают на образ.
Леденящие оттенки блонда уходят в прошлое. В новом сезоне акцент смещается в сторону тёплых, медовых и натуральных тонов. Серебристая платина больше не выглядит актуально — она делает образ жёстким и визуально прибавляет возраст.
Плавный переход цвета, градиенты и "растяжки" цвета — да. Но чёткие линии контраста между тёмными корнями и светлыми кончиками уже не в тренде. Это окрашивание выглядит неестественно и нарушает гармонию образа.
Слишком драматичный и «мультяшный» эффект уходит в прошлое. В 2025 году мы делаем ставку на мягкие шоколадные и кофейные оттенки — они выглядят богато, дорого и подчеркивают природную красоту.
Яркие, кричащие оттенки уступают место глубоким, сложным и благородным цветам. Цветное окрашивание по-прежнему в моде, но только в умеренной форме — например, тонкие акценты пастелью или пигментированная вуаль.
Идеальный выбор — это максимально естественные, многослойные окрашивания: пшеничный блонд, натуральные рыжие, каштановые и карамельные оттенки. Стилистика 2025 года делает акцент на ухоженности, объёме и мягкости переходов.
Окрашивание — это не просто цвет волос, а часть вашего образа и настроения. Чтобы выглядеть актуально и стильно, важно не только следовать трендам, но и уметь вовремя отказаться от устаревших решений.
Окрашивание волос — нанесение красителя с оксигентом на волосы, для изменения родного цвета или обесцвеченных прядей.
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