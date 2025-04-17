Как сохранить молодость лица без уколов: рабочие альтернативы ботоксу

1:50 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ботокс давно стал символом "вечной молодости", но вместе с ним — и источником побочных эффектов, нарушений в мимике и зависимости от инъекций. А ведь сохранить упругую кожу и чёткий овал лица можно и без уколов.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Двойной подбородок

Почему ботокс не всем подходит

Он блокирует работу мышц. Это нарушает баланс, заставляя соседние зоны брать на себя лишнюю нагрузку. В результате — "поплывшее" лицо и проблемы с фасциальными цепями.

Что работает без побочек

Спорт и движение

Любая активность стимулирует кровоток, улучшает питание кожи и выработку коллагена. Результат — более подтянутое и свежее лицо.

Расслабление шеи и трапеции

Снимает отёчность, улучшает лимфоток, возвращает овалу лица чёткость. Мягко продавливайте зону ключиц и используйте массажные мячики.

Кошечка для осанки

Из йоги в антивозрастную практику: снимает напряжение с грудного отдела и помогает вернуть осанку, от которой напрямую зависит форма лица.

Повороты головы

Возвращают голове правильное положение, уменьшают нагрузку на шею и зону подбородка.

Упражнение для платизмы

"Мышца молодости" отвечает за упругость нижней части лица и шеи. Работа с ней помогает уменьшить провисания и сделать контур чётче.

Массаж при нанесении крема

Используйте пощипывания по линии от ключиц к подбородку, чтобы простимулировать кровообращение. Главное — не растягивать кожу!

А генетика

Да, она важна. Но образ жизни, уровень стресса, питание и уход играют не меньшую роль. Поэтому регулярность и забота о себе — залог заметного результата даже без салонных процедур.

Уточнения

Омоложе́ние или ревитализа́ция - представление о возможности обратить вспять процесс старения.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.