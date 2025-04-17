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Как сохранить молодость лица без уколов: рабочие альтернативы ботоксу

1:50
Моя семья » Красота и стиль

Ботокс давно стал символом "вечной молодости", но вместе с ним — и источником побочных эффектов, нарушений в мимике и зависимости от инъекций. А ведь сохранить упругую кожу и чёткий овал лица можно и без уколов.

Двойной подбородок
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Двойной подбородок

Почему ботокс не всем подходит

Он блокирует работу мышц. Это нарушает баланс, заставляя соседние зоны брать на себя лишнюю нагрузку. В результате — "поплывшее" лицо и проблемы с фасциальными цепями.

Что работает без побочек

Спорт и движение

  • Любая активность стимулирует кровоток, улучшает питание кожи и выработку коллагена. Результат — более подтянутое и свежее лицо.

Расслабление шеи и трапеции

  • Снимает отёчность, улучшает лимфоток, возвращает овалу лица чёткость. Мягко продавливайте зону ключиц и используйте массажные мячики.

Кошечка для осанки

  • Из йоги в антивозрастную практику: снимает напряжение с грудного отдела и помогает вернуть осанку, от которой напрямую зависит форма лица.

Повороты головы

  • Возвращают голове правильное положение, уменьшают нагрузку на шею и зону подбородка.

Упражнение для платизмы

  • "Мышца молодости" отвечает за упругость нижней части лица и шеи. Работа с ней помогает уменьшить провисания и сделать контур чётче.

Массаж при нанесении крема

  • Используйте пощипывания по линии от ключиц к подбородку, чтобы простимулировать кровообращение. Главное — не растягивать кожу!

А генетика

Да, она важна. Но образ жизни, уровень стресса, питание и уход играют не меньшую роль. Поэтому регулярность и забота о себе — залог заметного результата даже без салонных процедур.

Уточнения

Омоложе́ние или ревитализа́ция - представление о возможности обратить вспять процесс старения.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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