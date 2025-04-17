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Как добиться эффекта накладных ресниц — без макияжа и наращивания

2:19
Моя семья » Красота и стиль

Мечтаешь просыпаться с эффектом "накладных" ресниц — но без косметики? В 2025 году индустрия красоты предлагает реальные способы сделать ресницы длиннее, гуще и выразительнее. О самых эффективных методах рассказала практикующий lash-мастер и преподаватель Алёна Стреляева.

Наращивание ресниц
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Наращивание ресниц

Ламинирование: ухоженность без усилий

Процедура не просто придает изгиб и блеск — она реально укрепляет волоски. Благодаря новым формулам с кератином и витаминами ресницы становятся сильнее, а эффект — заметнее.
После очищения мастер наносит на ресницы состав, время выдержки зависит от типа волосков. В итоге ресницы выглядят блестящими и ухоженными 4-8 недель — и без грамма туши.

Ботокс для ресниц: восстановление и объем

Ботокс похож на ламинирование, но делает акцент на питание и защиту. В составе — кератин, гиалуроновая кислота, коллаген. Результат — более плотные, объемные и живые ресницы. Особенно рекомендован тем, чьи ресницы пострадали от наращивания или окрашивания.

Массаж век: активируем спящие фолликулы

Мягкий массаж зоны вокруг глаз улучшает кровообращение, стимулирует рост новых ресничек и помогает питательным средствам лучше впитываться.
Достаточно 2-3 раз в неделю, используя масло (например, касторовое или аргановое). Плюс — уменьшение отеков и напряжения вокруг глаз.

Натуральные масла и сыворотки

Если ты предпочитаешь домашний уход, выбирай сыворотки с пептидами и масла с витаминами.
Касторовое, репейное, кокосовое масло питают и укрепляют, а специальные сыворотки с аминокислотами и гиалуроновой кислотой ускоряют рост.

Питание и витамины: красота изнутри

Ресницы — это тоже волосы, и им, как и волосам на голове, нужны строительные материалы.
Добавь в рацион продукты с витаминами A, E, группы B, а также с жирными кислотами — рыбу, орехи, оливковое масло.
Если решишься на витаминные комплексы — подбери их вместе с врачом, чтобы не навредить.

Уточнения

Ресни́цы (лат. Cilia) — волосы, окаймляющие сверху и снизу разрез глаза у млекопитающих.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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