Завтрак, от которого не полнеют: просто, сытно и без калорийных ловушек

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Яйца — идеальный продукт для тех, кто хочет сбросить вес без чувства голода. Мало калорий, много белка, полный набор аминокислот — и всё это в одной скорлупке. Но чтобы яйца действительно помогали худеть, важно не только есть их, но и готовить правильно.

Фото: commons.wikimedia.org by Judgefloro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сырые яйца

Как способ приготовления влияет на калории

Сами по себе яйца — низкокалорийный продукт. Но стоит добавить масло, сыр или жирное молоко — и вот уже омлет становится плотным ужином вместо диетического завтрака. Диетологи отмечают: важна не только калорийность, но и то, как организм усваивает белок.

Самые полезные варианты приготовления

Яйца всмятку или в мешочек

Лучший выбор, если вы хотите получить максимум пользы. Белок проваривается, желток остаётся жидким — сохраняется больше витаминов и жиров, а организм дольше чувствует сытость.

Вкрутую

Удобно взять с собой, хорошо насыщают. Но переваренный желток хуже усваивается, а усвоение белка замедляется.

Омлет без масла

Если готовить на пару или антипригарной сковороде — отличная альтернатива. Можно добавить зелень, овощи, немного нежирного сыра.

Жареные яйца

Чаще всего их готовят на масле — а это лишние калории и жир, которые точно не помогают похудеть.

Что выбрать

Если цель — стройность, ставьте таймер на 6 минут и варите яйца всмятку. Такой завтрак не перегружает желудок и даёт энергию до обеда. Вечером — тоже отличный вариант без тяжести. А омлет? Оставьте его на выходные — без масла и с пучком шпината.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса - снижение массы тела живого организма человека.



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