Завтрак, от которого не полнеют: просто, сытно и без калорийных ловушек

Яйца — идеальный продукт для тех, кто хочет сбросить вес без чувства голода. Мало калорий, много белка, полный набор аминокислот — и всё это в одной скорлупке. Но чтобы яйца действительно помогали худеть, важно не только есть их, но и готовить правильно.
Сами по себе яйца — низкокалорийный продукт. Но стоит добавить масло, сыр или жирное молоко — и вот уже омлет становится плотным ужином вместо диетического завтрака. Диетологи отмечают: важна не только калорийность, но и то, как организм усваивает белок.
Если цель — стройность, ставьте таймер на 6 минут и варите яйца всмятку. Такой завтрак не перегружает желудок и даёт энергию до обеда. Вечером — тоже отличный вариант без тяжести. А омлет? Оставьте его на выходные — без масла и с пучком шпината.
Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса - снижение массы тела живого организма человека.
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