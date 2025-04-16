Оттенок, который вытеснил нюд: маникюр весны, о котором говорят все

2:05 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

С приходом весны расцветает не только природа, но и наши ногти — в прямом смысле. Главный тренд маникюра весны 2025 года уже покорил соцсети и ногтевые студии по всему миру. Речь о молочно-лавандовом оттенке — пастельном, воздушном и до обидного стильном. Он заменил классический нюд и розовый, которым мы уже немного пресытились.

Фото: Designed by Freepik by yanalya is licensed under Public domian Девушка делает маникюр

От социальных сетей до ногтевых студий

Как это часто бывает, тренд зародился в социальных сетях: сначала мастера выкладывали эксперименты с серо-сиреневыми полупрозрачными тонами, потом их подхватили знаменитости. Маникюр Селены Гомес, выполненный Томом Бачиком, стал вирусным и дал оттенку путёвку в бьюти-элиту. Сегодня молочно-лавандовый оттенок можно встретить в модных подборках, на подиумах и в каждом втором салоне красоты.

Универсальность без скуки

Главное преимущество молочно-лавандового — его универсальность. Он подойдёт под любой образ: можно носить как прозрачную вуаль, добавить хром или глянцевый топ, превратить в омбре или даже сделать французский маникюр с этим тоном вместо классического белого. Это идеальный баланс между нежностью и свежестью, романтикой и сдержанностью.

Почему он нам так нравится?

Весна — время, когда хочется лёгкости, но не банальности. И этот оттенок отвечает на этот запрос: он нежный, но не пресный. В нём есть загадочность, мягкий глянец и едва уловимая игривость. Он словно говорит:

"Я в тренде, но не слишком стараюсь".

А ещё он безупречно смотрится как на коротких, так и на длинных ногтях.

Ваш знак пойти к мастеру

Молочно-лавандовый оттенок — это минимализм, но с изюминкой. Он подойдёт тем, кто тяготеет к эстетике "чистой девушки", и тем, кто любит тренды, но хочет оставаться в рамках элегантности. Если вы искали повод записаться на маникюр — вот он.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus - рука, кисть и cūra - уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.



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