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Забота о внешности — это не для партнёра: как уход за собой меняет ваше внутреннее состояние

1:48
Моя семья » Красота и стиль

Многие женщины склонны уделять максимум внимания себе только в период влюблённости или отношений. Однако уход за собой — это не только про «понравиться». Это про любовь к себе, уверенность и внутренний комфорт, который влияет на все сферы жизни — от настроения до карьерных успехов.

Пенка для умывания
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Пенка для умывания

Уход — это про уважение к себе

Когда мы ухаживаем за собой, мы посылаем мощный сигнал: «Я достойна». Ухоженная кожа, сияющие волосы, маникюр и приятный аромат — всё это не про внешний эффект, а про внутреннее состояние. Ты чувствуешь себя собранной, женственной, уверенной — и это отражается в походке, голосе и даже в решениях, которые ты принимаешь.

Как это влияет на качество жизни

Секрет в том, что забота о себе заряжает энергией. Маленькие ритуалы — уходовые маски, массаж, ванна с маслами — работают как антистресс и медитация. Они помогают справляться с тревогой, повышают уровень дофамина и серотонина. А значит, настроение становится стабильнее, а ты — спокойнее и продуктивнее.

Самоуважение притягивает

Люди тянутся к тем, кто ценит себя. Забота о себе — это часть энергетики, которая формирует первое впечатление. Даже если сейчас рядом нет партнёра, ты становишься магнитом для новых возможностей — будь то работа, новые знакомства или жизненные повороты.

Уход за собой — это инвестиция в себя, не зависящая от статуса «в отношениях». Это не акт тщеславия, а способ напоминать себе: «Я важна». И именно с этого начинается настоящая женская сила.

Уточнения

Любо́вь — чувство, свойственное человеку, глубокая привязанность и устремлённость к другому человеку или объекту, чувство глубокой симпатии.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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