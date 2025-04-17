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Хотите сохранить красоту во время беременности? Начните с этих ритуалов ухода

2:01
Моя семья » Красота и стиль

Подготовка к беременности — это не только визиты к врачу и витамины. Всё больше женщин осознанно подходят к этому важному периоду, начиная заботиться о себе заранее: физически, эмоционально и, конечно, эстетически. Уход за телом — один из ключевых ритуалов, который помогает не только улучшить внешний вид, но и заложить основу для комфортного вынашивания малыша.

Беременная женщина
Фото: flickr.com by Mohd Fazlin Mohd Effendy Ooi, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Беременная женщина

Увлажнение — must have

Во время беременности кожа подвергается серьёзным испытаниям: растяжение, изменение гормонального фона, склонность к сухости. Уже на этапе планирования стоит включить в рутину интенсивные увлажняющие средства с натуральными маслами: ши, жожоба, авокадо. Они повышают эластичность кожи и снижают риск появления растяжек.

Массаж и лимфодренаж

Лёгкий массаж сухой щёткой или мягкий лимфодренаж улучшают кровообращение, стимулируют отток жидкости и подготавливают ткани к будущим нагрузкам. Такой уход помогает уменьшить отёки, которые часто возникают в первом триместре, и поддерживает тонус кожи.

Питание кожи и зоны бюста

Особое внимание стоит уделить зоне груди и живота — именно они чаще всего страдают от растяжек. Используйте кремы с коллагеном, витамином Е и алоэ вера. Эти компоненты поддерживают упругость кожи и способствуют её восстановлению.

Отказ от агрессивной косметики

Заранее стоит исключить продукты с ретинолом, сильными кислотами и эфирными маслами, которые могут быть небезопасны в период беременности. Лучше перейти на мягкие формулы и органический уход.

Забота о теле до беременности — это вклад не только в красоту, но и в комфорт будущих девяти месяцев. Выбирая качественные средства и деликатный уход, вы создаёте идеальные условия для себя и будущего малыша.

Уточнения

Бере́менность — процесс вынашивания плода женщиной в совокупности с происходящими при этом в её организме изменениями.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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