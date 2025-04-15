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Твои волосы в опасности! Пять подводных камней, которые ждут при окрашивании дома

2:45
Моя семья » Красота и стиль

Дома покрасить волосы — это не так просто, как кажется. Часто результат оказывается далеким от того, что мы ожидали. А все потому, что многие из нас совершают одну и ту же ошибку, не обращая внимания на важные детали. Если ты тоже решила взять краску и приступила к эксперименту, обязательно учитывай следующие рекомендации, чтобы избежать фатальных ошибок.

Окрашивание волос
Фото: https://www.freepik.com by prostooleh
Окрашивание волос

Ошибка №1: цвет — не тот, что на упаковке

Кажется, это простая задача: выбрать краску по картинке на коробке. Но производители краски не знают, как выглядят твои волосы — тонкие, жесткие или поврежденные. К тому же важна не только длина, но и текстура волос, на которой цвет ляжет иначе. Не полагайся только на внешний вид упаковки, а лучше используй табличку оттенков, обычно размещенную на задней стороне. Даже она не гарантирует стопроцентный результат, но поможет избежать ошибок.

Ошибка №2: пропуск пробного окрашивания

Не хочешь тратить целую упаковку краски? Понимаем. Но если не сделаешь тест на маленьком участке волос, можешь получить неожиданный результат. Черный с зеленым оттенком вместо обещанного золотистого ореха? Это вполне возможно, если не потратишь пару минут на проверку! Отрежь небольшой локон с затылка и попробуй краску на нем. Так ты точно узнаешь, что будет в итоге.

Ошибка №3: игнорирование теста на аллергию

Кажется, что все будет в порядке, но аллергию на краску можно поймать, даже не подозревая. Очень часто она проявляется в виде зуда или покраснения кожи. А если реакция будет сильной, то последствия могут быть гораздо хуже. Прежде чем приступить к окрашиванию, обязательно проверь, как кожа отреагирует на продукт. Это займет всего пару минут, а последствия могут быть крайне неприятными.

Ошибка №4: не защищаешь кожу

Покрасила волосы, а теперь неделю оттираешь пятна с шеи и ушей? Это не редкость, если ты не защитила кожу перед окрашиванием. Просто перед нанесением краски на волосы пройди по коже жирным кремом или вазелином — и никаких пятен! Очень простой, но эффективный способ, который стоит запомнить.

Ошибка №5: использование бальзама перед окрашиванием

Перед тем как красить волосы, многие из нас забывают, что использование бальзама или кондиционера — не лучшая идея. Эти средства закрывают поры на поверхности волос, из-за чего краска ложится неравномерно. Лучше не мыть волосы за день до процедуры, если ты хочешь получить красивый, ровный цвет.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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