Твои волосы в опасности! Пять подводных камней, которые ждут при окрашивании дома

Дома покрасить волосы — это не так просто, как кажется. Часто результат оказывается далеким от того, что мы ожидали. А все потому, что многие из нас совершают одну и ту же ошибку, не обращая внимания на важные детали. Если ты тоже решила взять краску и приступила к эксперименту, обязательно учитывай следующие рекомендации, чтобы избежать фатальных ошибок.
Кажется, это простая задача: выбрать краску по картинке на коробке. Но производители краски не знают, как выглядят твои волосы — тонкие, жесткие или поврежденные. К тому же важна не только длина, но и текстура волос, на которой цвет ляжет иначе. Не полагайся только на внешний вид упаковки, а лучше используй табличку оттенков, обычно размещенную на задней стороне. Даже она не гарантирует стопроцентный результат, но поможет избежать ошибок.
Не хочешь тратить целую упаковку краски? Понимаем. Но если не сделаешь тест на маленьком участке волос, можешь получить неожиданный результат. Черный с зеленым оттенком вместо обещанного золотистого ореха? Это вполне возможно, если не потратишь пару минут на проверку! Отрежь небольшой локон с затылка и попробуй краску на нем. Так ты точно узнаешь, что будет в итоге.
Кажется, что все будет в порядке, но аллергию на краску можно поймать, даже не подозревая. Очень часто она проявляется в виде зуда или покраснения кожи. А если реакция будет сильной, то последствия могут быть гораздо хуже. Прежде чем приступить к окрашиванию, обязательно проверь, как кожа отреагирует на продукт. Это займет всего пару минут, а последствия могут быть крайне неприятными.
Покрасила волосы, а теперь неделю оттираешь пятна с шеи и ушей? Это не редкость, если ты не защитила кожу перед окрашиванием. Просто перед нанесением краски на волосы пройди по коже жирным кремом или вазелином — и никаких пятен! Очень простой, но эффективный способ, который стоит запомнить.
Перед тем как красить волосы, многие из нас забывают, что использование бальзама или кондиционера — не лучшая идея. Эти средства закрывают поры на поверхности волос, из-за чего краска ложится неравномерно. Лучше не мыть волосы за день до процедуры, если ты хочешь получить красивый, ровный цвет.
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).
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