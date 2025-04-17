Больше цвета — меньше скуки: тренд на яркие акценты в волосах захватывает улицы и подиумы

1:46 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Волосы — это холст для самовыражения, а цветные акценты стали главным трендом последних сезонов. От едва заметных пастельных прядей до яркого омбре — каждая может найти свой вариант. Эта тенденция — не просто способ освежить образ, а настоящее модное заявление, которое подчеркивает индивидуальность.

Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вишнёвые волосы

Тонкие пряди: эффект "поцелуя цвета"

Если хочется перемен, но без радикальных шагов, тонкие цветные пряди — идеальный вариант. Нежно-розовые, сиреневые, голубые или медные акценты выглядят стильно и ненавязчиво. Такой подход особенно хорош для тех, кто придерживается дресс-кода или не готов к полной смене имиджа. Цветные пряди отлично смотрятся и на светлых, и на тёмных волосах, добавляя образу глубины и оригинальности.

Омбре: плавный переход с характером

Техника омбре уже давно завоевала сердца модниц, но в этом сезоне она заиграла новыми красками — в прямом смысле слова. От холодных пепельных переходов до ярких фуксий и синих оттенков — цветное омбре снова в топе. Главное преимущество — плавность и мягкость градиента, благодаря чему даже яркие цвета выглядят гармонично.

Кому подойдёт цветной акцент?

Цветные акценты не знают возрастных или стилевых ограничений. Всё зависит от выбранного оттенка, техники и настроения. Для офиса подойдут пепельные и пастельные варианты, для вечеринок — яркие и контрастные.

А если результат надоест — современные краски позволяют быстро вернуть натуральный цвет без вреда для волос.

Уточнения

Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.



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