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Слова, от которых у нарциссов ломается самооценка — и это не шутка

1:52
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С виду — обаятельны и уверены в себе. Но стоит задать всего пару простых вопросов, и вся их маска может дать трещину. Люди с нарциссическим расстройством личности не умеют по-настоящему смотреть внутрь себя, потому что боятся того, что могут там найти.

Мужчина и женщина, отношения
Фото: Unsplash by Jon Asato, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина и женщина, отношения

Вот три вопроса, которые могут поставить нарцисса в тупик.

1. Что делает тебя по-настоящему счастливым

Для большинства людей ответ на этот вопрос очевиден — близкие, любимое дело, моменты покоя. А вот нарцисс вряд ли сможет ответить честно. Если и скажет, то, скорее всего, что-то вроде "ничего", ведь он постоянно гонится за новыми впечатлениями. Он может с лёгкостью бросить прежнее ради чего-то "нового и яркого", но и это быстро теряет ценность. Через пару недель он даст совершенно другой ответ — если вообще ответит.

2. Почему ты снова вернулся

Это один из самых болезненных вопросов, если вы имеете дело с нарциссом. Он может неожиданно прервать общение, исчезнуть, а потом — внезапно вернуться, как будто ничего не было. Но честно ответить, зачем он это делает, он не сможет. Вместо этого нарцисс постарается обвинить вас, намекнуть, что вы "слишком чувствительный", или просто отшутиться. Истинной причины вы не узнаете — потому что её нет.

3. Что такое любовь

Для нарцисса любовь часто путается с влечением или выгодой. Он может легко признаться в чувствах — но не потому, что по-настоящему их испытывает, а потому, что это даёт ему контроль. Эмоциональная близость, сопереживание, поддержка — это для него что-то чуждое. В глубине души он не понимает, что значит по-настоящему заботиться о другом человеке.

Уточнения

Психоло́гия (от др.-греч. ψυχή «душа»; λόγος «учение») — гуманитарная научная дисциплина, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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