Пять шагов или десять? Сколько на самом деле нужно коже вечером — ответ вас удивит

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В мире бьюти-рутине сложно понять, где заканчивается забота и начинается перебор. Корейская система из 10 шагов, тренды на минимализм и советы блогеров сбивают с толку. Так сколько же шагов нужно вашей коже вечером — три, пять, десять?

Фото: Designed by Freepik by wayhomestudio is licensed under Public domian Девушка с маской на лице

Базовый минимум: очищение, тонизирование, увлажнение

Три шага — золотой стандарт для вечернего ухода. Первым делом — очищение, желательно в два этапа: сначала гидрофильное масло или мицеллярная вода, затем гель или пенка. После этого — тоник, который восстанавливает pH и подготавливает кожу к следующему этапу. И, конечно, увлажняющий крем — он нужен даже жирной коже, чтобы поддерживать водный баланс.

Что можно добавить: сыворотки и уход по потребностям

Если базового ухода недостаточно — подключаем сыворотки. С витамином C — для выравнивания тона, с ниацинамидом — для борьбы с высыпаниями, с гиалуроновой кислотой — для глубокой гидратации. Также по потребностям кожи можно добавить эксфолиант (1–2 раза в неделю) или маски. Но не стоит использовать все сразу — лучше чередовать.

Когда 10 шагов — это перебор

Уход в 10 шагов не вреден, если правильно подобран. Но чаще всего он перегружает кожу, особенно чувствительную. Избыток активных компонентов может вызывать раздражение и нарушать барьер.

Главное — не количество, а регулярность и осознанность. Прислушивайтесь к своей коже, и она ответит вам сиянием.

Уточнения

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



Ве́чер — время суток, следующее за днём и предшествующее ночи.



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