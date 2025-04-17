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Шик, блеск и никакой химии: восточные ритуалы для красоты волос, которые работают

1:51
Моя семья » Красота и стиль

Густые, блестящие и шелковистые — волосы восточных женщин всегда восхищают. Их красота — не результат дорогостоящих процедур, а следствие многовековых ритуалов ухода. Сегодня мы приоткроем завесу тайны и раскроем, какие привычки помогают восточным женщинам сохранять волосы в идеальном состоянии.

Загорелая девушка
Фото: pixabay.com by himanshugunarathna, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Загорелая девушка

Масляные процедуры — основа ухода

Одним из самых популярных ритуалов считается регулярный масляный массаж головы. Восточные женщины веками используют масла амлы, кокоса, арганы и касторки. Тёплое масло втирается в кожу головы круговыми движениями, стимулируя кровообращение, укрепляя корни и придавая волосам блеск.

Травяные настои и порошки

Шампуни и бальзамы часто заменяются природными аналогами. Например, порошок шикакай и мыльный орех (рита) мягко очищают волосы, не пересушивая кожу головы. А настои из хны, розмарина и лаванды питают локоны и регулируют работу сальных желез.

Расчёсывание как медитация

На Востоке к расчёсыванию относятся почти как к ритуалу. Используются деревянные или роговые расчёски, а сам процесс длится не менее 5–10 минут, чтобы распределить кожное сало по всей длине волос и придать им естественный блеск.

Защита от солнца и загрязнений

Женщины защищают волосы платками, маслами с УФ-фильтрами и отварами из пажитника, чтобы избежать пересушивания и воздействия внешней среды.

Секрет красоты восточных волос кроется в простых, но регулярных ритуалах и уважении Попробуйте ввести хотя бы один восточный ритуал в свой уход — и результат не заставит себя ждать!

Уточнения

Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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