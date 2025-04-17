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Эти свадебные причёски выдержат всё — от слёз до танцев до утра

2:10
Моя семья » Красота и стиль

Свадебная причёска — это не просто элемент образа невесты, а важный штрих, от которого зависит весь стиль и уверенность в себе. В 2025 году тенденции в свадебных причёсках сделали акцент на естественность, комфорт и стойкость. Главное требование — она должна выдержать слёзы радости, танцы до утра и ветер на фотосессии.

Женщина с прической
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Женщина с прической

Низкие пучки и узлы

Элегантные низкие пучки остаются фаворитами невест по всему миру. Они идеально подходят как для классического образа, так и для более расслабленного, бохо-стиля. Дополнительная фиксация с помощью шпилек и прозрачного лака делает такую причёску максимально стойкой. А декоративные элементы — жемчуг, минималистичные шпильки или живые цветы — придают нежность и утончённость.

Мягкие волны с фиксацией

Лёгкие локоны — это вневременной тренд. В 2025 году особенно актуальны волны с эффектом «пляжной небрежности». Чтобы причёска продержалась весь день, стилисты советуют использовать текстурирующие спреи и финишный лак с антистатическим эффектом. Такая укладка особенно гармонична с открытыми плечами и воздушными платьями.

Косы и плетения

Романтичные и практичные, косы снова в моде. Особенно востребованы комбинации плетений с распущенными локонами. Преимущество — прочность конструкции. Такая причёска способна выдержать даже самую активную невесту и при этом сохранить стиль до самого финального танца.

Гладкие укладки и мокрый эффект

Для смелых невест — эффект мокрых волос или идеально зачёсанные пучки. Это не только модно, но и невероятно удобно: волосы не мешают, образ выглядит свежо и актуально, а стойкость прически — на высоте.

Главное — выбрать стиль, который подчеркнёт индивидуальность и выдержит день, полный эмоций и движений. А с правильным подходом и грамотной фиксацией никакой ветер не сможет испортить твой идеальный день.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.

Сва́дьба сва́дебный обря́д, свадебный ритуал — один из семейных обрядов (ритуалов), оформляющий вступление в брак.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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